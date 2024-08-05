台灣要求法國調查台灣球迷所持標語遭搶奪事件

本屆巴黎奧運會上已經發生了多起台灣觀眾手持的標語和旗幟遭搶奪和沒收的情況。還有台灣觀眾在進入場館前被要求塗抹掉臉上圖畫的台灣國旗。台灣政府對此表達強烈不滿，認為這些行為「毫無教養可言」，並要求法國當局進行調查。

（德國之聲中文網）據美聯社報導，台灣政府呼籲法國當局對奧運會羽毛球比賽期間發生的台灣觀眾自制的海報遭搶奪事件進行調查。

昨天（8月4日），台灣羽毛球男雙組合李洋與王齊麟在巴黎奧運上擊敗中國運動員梁偉鏗和王昶，衛冕該項目的奧運金牌。頒獎時的轉播畫面中，雙方球迷高舉中國國旗及「中華台北」代表旗，其中有人舉起一張小型的台灣地圖後隨即遭到沒收。

過去幾天多次發生台灣球迷攜帶的應援標語及旗幟遭到現場保全及中國球迷強行拿走事件，在台灣引發熱議。路透社報導，一名來自台灣的28歲薛姓工程師表示，她當天帶了一個紅色背景、以藍字及白字寫有的「台灣你最棒！」的橫幅，但現場保全透過翻譯軟體檢查上面的文字後，便將橫幅沒收；另外也有一個台灣家庭受訪時分享，他們原本在臉上畫了台灣國旗，但在進入賽場之前被要求洗掉。

台灣羽毛球球迷在賽場外慶賀金牌。 圖片來源： Ann Wang/REUTERS

此前，在台灣與丹麥的比賽上也曾發生類似插曲。一名球迷手持寫有「Taiwan」的加油毛巾在觀眾席上被保全沒收，同場比賽上也有另一名台灣女子拿著自制的台灣地圖海報，上方寫有「台灣加油」，結果被一名中國男子奪走的事件，引發現場騷動。據悉，現場保全在事發後隨即將該名男子帶離現場，但未歸還海報。

對此，國際奧委會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）在3日的記者會上重申，奧運門票條款明確規定，只允許攜帶參賽國家和地區的代表旗幟，禁止展示任何「帶有政治訊息」的橫幅。

台灣外交部發表新聞稿，「強烈譴責惡意人士在奧運會中，蠻橫搶奪台灣民眾手中「台灣加油」圖樣標語的粗暴卑劣手段。該暴力行徑，非但毫無教養可言，且嚴重違反奧運所代表的文明精神，更悖離法治與侵害言論自由」。

台灣外交部還表示，已責成駐法國代表處洽請相關方協助，防範類此暴力事件再次發生，維護觀眾安全。

世界羽聯沒有立即發表評論。

1981年以來，台灣中華奧委會同意接受以「中華台北」名稱做為台灣運動員參加奧運會的代表團名稱。

台灣觀眾被要求進入賽場前塗抹掉臉上畫的國旗。 圖片來源： Ann Wang/REUTERS

此外，國際奧委會禁止中華台北隊在奧運會上使用「中華民國國旗」以及「中華民國國歌」，取而代之的為中華台北奧委會會旗（即梅花旗）和中華台北奧委會會歌。

2017年開始，中國政府及媒體在報導「Chinese Taipei」時，全面將翻譯由「中華台北」改為「中國台北」。台灣方面則認為「中國台北」的譯名為矮化國格，拒絕接受。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。