台灣「海空精準射擊操演」展現防空能力

台灣週四在此前從未對外開放的軍事基地進行模擬攔截敵方戰鬥機和彈藥的飛彈演習，這座島嶼在中國持續的武力威嚇下尋求「有效戰力」的升級。

（德國之聲中文網）本週二（8月20日），台灣國防部在南台灣屏東九鵬基地發射台製型飛彈，與美製愛國者二型飛彈。

這是九鵬基地12年來首度邀請媒體入內拍攝，該基地隸屬於負責武器發展的國家中山科學研究院。

台灣國防部發言人孫立方對媒體表示：「今天所有發射的飛彈都順利地命中目標......展現了我們的官兵訓練非常紮實。」

黎明時刻，士兵發射兩枚飛彈到空中，同一時間海岸附近的一艘護衛艦發射RIM-66標準飛彈。

空軍防空暨飛彈指揮部高淑莉上校表示，這次的軍事行動目標在於提高「部隊的整體戰鬥力」。

臺灣舉行實彈演習，8月20日在九鵬基地試射美製RIM-66標準一型中程防空飛彈 圖片來源： SAM YEH/AFP

空軍防空飛彈營營長鄭詠儒中尉表示：「我們有能力、自信和決心我們能夠保衛我們的國家，防衛我們的領空。」

此外，台灣國防部週二另行發佈報告稱，24小時內有5架中國飛機和11艘海軍艦隊在島嶼四周繞行。

北京政府一直以來宣稱台灣是其領土，並持續透過派遣無人機、戰鬥機及航空母艦擾台用以加強軍事壓力。

台灣近幾年來穩定增強軍事防衛能力，除了進行大額武器採購，也增加國防預算，用以投資在軍事改革和建造本土兵工廠。

(法新社)

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