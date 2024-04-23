台灣死刑存廢釋憲 三件你要知道的事實

台灣憲法法庭23日首次針對死刑是否違憲展開辯論，3到5個月內會宣示結果，可能依循同婚釋憲，帶來重大司法變革。此案由人權團體及律師為37名待決死囚提出，引起各界高度關注和辯論。台灣準備好廢除死刑了嗎？

（德國之聲中文網）

1.台灣是少數尚未廢死的自由民主政體

根據國際特赦組織，截至2022年底，在全球190幾個國家與政體中，已經完全廢死的有112個國家，9國廢除普通犯罪死刑，另外有23個國家雖然有死刑制度，但已有超過10年未執行，等於有144個國家在法律上或者實務上廢除死刑。

55個持續執行死刑的國家多為專制極權政體，其中執行最多也最不透明的是中國、再來是2022年執行超過5百件死刑的伊朗，和196件的沙烏地阿拉伯。

台灣是保留死刑的55地之一，跟同為民主自由的美國與日本屢屢被拿出來討論。美國50個州裡面，持續執行死刑的大約10個，多為保守的南方州。根據去年11月公佈的蓋洛普民調，50%的人認為美國死刑應用不當，共和黨支持者約8成支持謀殺犯人處以死刑，相較於無黨派的5成與民主黨支持者的3成偏高。

日本與台灣的民調都顯示有超過8成的民眾支持死刑。不過根據台灣國家發展委員會在2016年進行的調查，台灣民眾被問到若以「終身監禁不得假釋」作為替代刑罰時，支持度降為6成。另一方面，台灣民眾對於司法信任度只有2成多。過去的調查顯示，民調的問法，對於結果也會有顯著影響。

死刑釋憲案：台灣人怎麼看廢死？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

2.台灣卡關「逐步廢死」

台灣目前並無任何罪刑會被判唯一死刑，可以處死刑的罪行大約有50項。死刑執行是經由法務部長簽署執刑命令之後槍決。2006年至2009年，民進黨籍前總統陳水扁政黨輪替到國民黨籍的馬英九任內，台灣並無死刑執行。馬英九更在2009年簽署「聯合國兩公約」，立院也通過施行法，公約本文雖未規定廢死，但強調應限縮死刑執行，並以廢除死刑為目標。

2010年，台灣法務部成立「逐步廢除死刑研究推動小組」，時任法務部長王清峰公開表示不願執行死刑，引發爭議後下台；接任的曾勇夫恢復死刑執行，任內槍決21名死刑犯，續任的羅瑩雪任內槍決了12名。2016年第3次政黨輪替，總統蔡英文上台後，民進黨政府曾暫停執行死刑2年，但2018年又重啟死刑執行。

台灣目前有37名死囚，根據廢死聯盟，犯案時的平均年齡在30歲左右，多數隻有國高中學歷，超過半數第一次入監就遭判死刑。在近3成60歲以上的年長死囚中，年齡最大的是72歲的王信福，他仍有冤案死囚爭議。唯一的女性死刑犯是林於如，也有證據不足和精神障礙判死的疑慮。

台灣在2013、2017及2022年三度進行兩公約國際審查，國際人權專家都表明台灣政府應廢除死刑，並在全面廢除死刑之前，即刻停止死刑執行。然而台灣政府持續以死刑支持度未減，未達「民意共識」為由，在廢除死刑上沒有明確進度。2023年，台灣監察院下的國家人權委員會宣佈要成立「逐步推動廢除死刑並促進社會對話工作小組」。2024年，憲法法庭公告受理37名死刑犯的死刑釋憲案聲請。

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3.台灣廢死運動面臨的阻力

台灣主要在推動廢死的是非政府組織「台灣推動廢除死刑聯盟」，簡稱「廢死聯盟」。根據其公開資訊，除了死刑的法律與個案研究，這個民間團體也關注被害人，並促進公眾對話。

由於支持死刑的民意高漲，每每台灣只要有重大兇案發生，無論有沒有牽涉到死刑，廢死聯盟便屢屢遭到指責，辦公室電話被惡意打爆，工作人員也曾接過恐嚇電話與信函，導致該聯盟辦公室在2010年曾被報導需要搬遷。

面對台灣政府一方面承諾「邁向廢死」，一方面在社會溝通上沒有作為，廢死聯盟曾表示感到無奈。法務部次長陳明堂曾在2022年兩公約第三次國際審查會上直接說：「我們透過廢死聯盟林欣怡，他們要我們提供什麼資料，我們都提供給他們，讓他們來跟社會做溝通，避免政治上有不同見解的議員，說我們偏袒哪一邊。」

台灣政治人物也遭批評把死刑議題當作「選票提款機」，在爭取民眾支持時，常把「反廢死」作為選舉支票，像是2024年台灣總統選舉當中，國民黨籍的候選人侯友宜就多次強調反對廢死的主張，要求依法「該執行就要執行」死刑。民進黨籍的賴清德則在辯論時表示：「台灣沒有廢死。」選後，死刑存廢議題持續延燒，從人權議題變成政治攻防。

國際人權專家曾表示，除了愛爾蘭以外，沒有一個國家是以民意帶動廢除死刑；大部分的國家都是在政府領導下，先廢除了死刑， 然後在接下來的幾年裡面，大眾意見逐漸轉變，跟同性婚姻的發展相似，因此有專家勉勵台灣以同婚合法為例，以人權為宗旨，由政府帶頭達成廢死的目標。

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