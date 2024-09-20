台灣宣告死刑有條件合憲 什麼意思？

自4月的言詞辯論之後，台灣憲法法庭9月20日判決，死刑合乎憲法，但應限縮適用範圍。台灣廢死聯盟執行長林欣怡告訴DW，這顯示憲法法庭也承認死刑制度並不如想像嚴謹。

（德國之聲中文網）週五（9月20日），台灣憲法法庭針對「死刑是否違憲」，做出「113年憲判字第8號」判決，結果認為死刑合憲，但應限縮適用範圍。此前，王信福等37名死囚主張死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，因此聲請法規範憲法審查。

憲法法庭審判長許宗力發表判決結果並說明理由。據大法官判決，在刑法內，如果刑罰只有唯一死刑才違憲；而如果是以死刑為最重本刑，只有犯罪情節屬最嚴重的時候才適用、且程序符合最嚴密程序要求的狀況，並不違憲。

此外，死刑宣判必須得到合議庭所有法官的一致決，有精神障礙或心智慧型力不足的犯人，不得判決死刑。

對於這樣的判決，台灣廢死聯盟執行長林欣怡向DW表示可惜。「如果憲法法庭能堅守人權捍衛者的角色，我覺得它可以引領台灣的社會超越只是想著復仇、嚇阻、很直覺對於死刑的反應，而且可以打破仇恨的循環，開啟療癒創傷的可能性。可是憲法法院並沒有這樣做。」

林欣怡指出，大法官雖仍認為死刑合憲，但也承認死刑應在程序上限縮，這就顯示了「死刑制度並不是像大家想像的那麼嚴謹」。她進一步呼籲行政院、司法院和立法院應該依照大法官判決的意旨，推動相關修法，「因為憲法判決已經要求要有更嚴謹的程序」。

圖為廢死聯盟執行長林欣怡。（資料照） 圖片來源： Privat

法律白話文運動社群總監劉珞亦向DW表示，雖然這個判決不算是完全實質廢死，但確實增加判決死刑的難度，未來會被判死刑的案例可以預見會更大幅減少。

判決公佈後，反對廢除死刑的國民黨主席朱立倫的回應，依舊強調台灣多數民意反廢死的情況。他稱現階段「完全沒有」廢死的條件，憲法法庭如今的判決是「違反民意，創造社會治安最大危機」。國民黨此前便曾表示將「大動作反擊」，不排除走上街頭抗議。

劉珞亦則表示，雖然民眾反應需要再觀察，但結論就是死刑仍然存在，民意應該不至於有太大反彈。

台灣最後一次執行死刑是2020年；目前全球有超過140個國家在法律上已廢死、或在實務上超過十年未執行死刑。台灣、美國、日本是少數仍有死刑的民主政體。

死刑釋憲案：台灣人怎麼看廢死？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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