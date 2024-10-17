台灣官員：此次中國軍演構成了前所未有的威脅

在評估本周中國環台軍演的幕後戰略意圖時，一名台灣安全事務高級官員表示，中國方面正在演練將軍事演習快速轉變為全面進攻的能力。台灣國防部長顧立雄表示，不排除中共利用任何時機、時間點，找任何藉口從事對台軍演。

（德國之聲中文網）本周一（10月14日），中國舉行了圍繞台灣的大規模軍事演習，宣稱這是在台灣總統賴清德發表「雙十講話」後對「台獨勢力」發出的警告。中國視民主治理的台灣為其領土的一部分。

過去五年以來，中國方面幾乎每天都會在台灣周邊地區做出軍事動作，其中包括至少四次大規模軍演，以及常態化的「聯合戰備巡邏」

一名要求匿名的台灣官員表示：「他們正在練習將軍演轉變為攻擊行動的能力。」這位官員表示，匿名狀態下，他比較能夠暢所欲言。這位官員表示，共有153架次戰機參加了本次軍演，參演戰機數量創下新高。此外，還有大約25艘中國海軍艦只接近了24海裡台灣毗連區。他說：「他們已經非常靠近台灣，對台灣的壓力正在加大，也在進一步壓縮台灣做出回應的時間。此次演習對台灣構成了前所未有的巨大威脅。」這位官員表示，演習期間，中國方面還向其內陸發射了兩枚導彈，但具體目標不詳。

台灣國安官員：此次中國軍演對台灣構成了前所未有的威脅。 圖片來源： PLA/AFP



這位台灣安全事務官員表示：「這次軍演他們雖然沒有向台灣發射導彈，但他們確實進行了導彈發射練習。」

中國國防部尚未就路透社的置評請求做出回應。本周一，中國方面宣稱，必要情況下，將會對台灣採取進一步的行動。



台灣總統賴清德及其政府拒絕北京提出的主權索求，表示台灣的未來必須要由台灣民眾自己決定。賴清德也曾多次呼籲同中國開展談判，但遭到了中方的拒絕。

在周四提交立法院的一份報告中，台灣國防部稱，目前中國每個月都會在台灣周邊進行三到四次「聯合戰備巡邏」，「這種挑釁行為對我軍構成了越來越嚴重的威脅」。

對於有關中國何時會展開下一次對台軍演的媒體提問，台灣國防部長顧立雄表示，中共對台軍演常常毫無正當性，台灣軍方一向料敵從寬，不排除中共利用任何時機、時間點找任何藉口從事相關演習活動。他表示：「這也讓我們所有人看到了北京的霸道本質。」



一位諳熟該地區安全局勢的駐台北外交官表示，北京的軍演構成了「極大的威脅」，因為中國正在通過軍演不斷加強其動員及作戰能力。因話題過於敏感而要求匿名的這位外交官說：「持久性的戰備級別正在不斷提升，進而能夠在極短的時間內轉化為戰爭狀態。」

（路透社）

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