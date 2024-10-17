  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
台海兩岸以色列-哈馬斯戰爭俄羅斯入侵烏克蘭
政治台灣

台灣在印度孟買開設辦事處 中國外交部提出嚴正交涉

2024年10月17日

台灣在印度孟買市開設了新的台北經濟文化辦事處。周三（10月16日）晚間，該辦事處正式揭牌，從而成為繼新德里和清奈之後，台灣在印度設立的第三個駐外機構。

https://p.dw.com/p/4luma
孟買是印度的經濟中心
孟買是印度的經濟中心圖片來源： Indranil Aditya/NurPhoto/picture alliance

（德國之聲中文網）台灣外交部長林佳龍在預錄的祝賀影片中表示，孟買辦事處不但展現台灣對推動台印關係的承諾，也是政府"新南向政策"的體現。他說，台印度關係自1995年雙方互設代表處以來持續升溫，如今新設駐孟買辦事處，展現台「新南向政策」及印度「東行政策」對接下互動的成果，並期許雙方在經貿、投資、科技及文教等領域深化合作。

周三的活動由台灣駐印度代表葛葆萱及張均宇共同主持，後者也將擔任孟買辦事處代表。印度與台灣各界共約100人參加了揭牌儀式，根據台灣中央社的報導，印度未派政府官員參與活動。

中國向印度提出嚴正交涉

周四中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中方堅決反對任何建交國同台灣進行任何形式的官方接觸和往來，包括互設代表機構。她說已向印方提出嚴正交涉。

"一個中國原則是印方作出的嚴肅政治承諾，是中印關係的政治基礎。中方敦促印方嚴格遵守承諾，慎重妥善處理涉台問題，不同台灣地區開展任何形式的官方往來，防止干擾中印關係改善進程"，毛寧說。

（路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

跳轉至下一欄 瀏覽更多相關内容

瀏覽更多相關内容

台海若爆發衝突，印度何去何從？

彭博：印度軍方正在研判如何參與台海戰爭

彭博：印度軍方正在研判如何參與台海戰爭

印度政府官員透露，印度正在研究中國如果對台動武，印度可採取何種反應。評估的選項包括充當後勤補給樞紐、乃至軍事介入的可能性。
政治2023年9月8日
富士康位於台北的總部

富士康投巨資在印度合作生產晶片

富士康投巨資在印度合作生產晶片

台灣電子巨頭富士康和印度礦業及製造業集團韋丹塔（Vedanta）達成總額194億美元協議，在印度合作生產半導體。全球晶片短缺之際，新德里致力於推進科技自立。
經濟2022年9月14日
Litauen | Aušrinė Armonaitė

立陶宛今秋開駐台辦事處 經濟部長：中國政策不符合人權標準

立陶宛今秋開駐台辦事處 經濟部長：中國政策不符合人權標準

立陶宛經濟部長接受德國之聲專訪時透露，預計最快今年秋天會在台灣開立辦事處。專家分析，立陶宛近來一連串友台的舉動符合該政府以民主自由核心價值為主的外交政策，並在亞洲拓展外交多樣性。
政治2021年7月8日