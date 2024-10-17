台灣在印度孟買開設辦事處 中國外交部提出嚴正交涉

台灣在印度孟買市開設了新的台北經濟文化辦事處。周三（10月16日）晚間，該辦事處正式揭牌，從而成為繼新德里和清奈之後，台灣在印度設立的第三個駐外機構。

（德國之聲中文網）台灣外交部長林佳龍在預錄的祝賀影片中表示，孟買辦事處不但展現台灣對推動台印關係的承諾，也是政府"新南向政策"的體現。他說，台印度關係自1995年雙方互設代表處以來持續升溫，如今新設駐孟買辦事處，展現台「新南向政策」及印度「東行政策」對接下互動的成果，並期許雙方在經貿、投資、科技及文教等領域深化合作。

周三的活動由台灣駐印度代表葛葆萱及張均宇共同主持，後者也將擔任孟買辦事處代表。印度與台灣各界共約100人參加了揭牌儀式，根據台灣中央社的報導，印度未派政府官員參與活動。

中國向印度提出嚴正交涉

周四中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中方堅決反對任何建交國同台灣進行任何形式的官方接觸和往來，包括互設代表機構。她說已向印方提出嚴正交涉。

"一個中國原則是印方作出的嚴肅政治承諾，是中印關係的政治基礎。中方敦促印方嚴格遵守承諾，慎重妥善處理涉台問題，不同台灣地區開展任何形式的官方往來，防止干擾中印關係改善進程"，毛寧說。

（路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。