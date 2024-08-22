台灣國防預算創新高 超過GDP增長預期

台灣的國防支出將在明年增加7.7%，增幅超過預期的經濟增長。台灣行政院周四表示，台灣將增加更多戰鬥機和飛彈，以加強對抗來自北京日益增長的威脅。

（德國之聲中文網）台灣行政院周四（8月22日）通過了2025年中央政府總預算案，這也是賴清德政府執政後首度編列的總預算案。其中，國防支出將同比增長7.7%，整體國防預算為6470億新台幣（202.5億美元），佔GDP約2.45%，高於今年的2.38%，也超過了政府對全年經濟增長3.26%的預期。

這筆國防經費包括價值904億新台幣的特別預算，用於新式戰機採購及提升海空戰力。台灣在2021年拍板通過為期五年的「海空戰力提升計劃採購特別條例」，以特別預算方式編列，用於採購岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統等，上限為2400億新台幣。

台灣國防部主計局局長謝其賢解釋，增加的國防預算在人員維持、作業維持和軍事投資三個面向。在行政院會後記者會上，對於國防預算是否會達到GDP的3%，謝其賢強調，預算的編列是依照作戰需求， 「不會去跟其他國家做軍備競賽」。

「我們會依照我們的需求，朝穩健成長的方式，最近幾年國防預算已經達到穩定成長；穩定成長是我們現階段的目標，至於是否會達到GDP3%，我想那是期望達成的目標。」

謝其賢還補充道，未來的支出還取決於台灣能否獲得「關鍵、重要的武器裝備」，「隨著裝備的獲得，國防預算規模也會往上成長」。

路透社指出，台灣政府已將軍事現代化作為關鍵政策平台，並多次承諾在面對來自中國的日益增長的威脅時增加國防支出，包括研發台製潛艦。

中國解放軍如今幾乎每天都在台灣附近空域執行任務。在台灣總統賴清德5月上任後不久，解放軍在台灣周邊進行大規模軍演。北京將賴清德視為「分裂主義者」，後者則拒絕中國的主權主張，表示只有台灣人民才能決定自己的未來。

中國也在迅速實現軍事現代化，裝備新型航空母艦、隱形戰鬥機和導彈。

中國在3月份宣佈今年國防支出增加7.2%，達到1.67兆元人民幣（2341億美元），增幅超過2024年5%左右的經濟增長目標，儘管據分析師稱，解放軍預算僅佔中國GDP的 1.3%左右。

歷屆美國政府都敦促台灣實現軍事現代化並增加軍費支出。儘管美台沒有正式外交關係，美國仍是台灣最重要的武器提供方和國際支持者。

本周三，曾在川普执政期間擔任聯合國大使的黑利（Nikki Haley）在台北舉行的「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」上稱讚了台灣在增加國防支出方面的承諾。

「其他自由國家應該向他們學習，尤其是許多美國的盟友。」

（路透社、台灣行政院）

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