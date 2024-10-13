台灣國防部：中國遼寧號航母編隊駛入巴士海峽

（德國之聲中文網）台灣國防部表示，中國大陸航空母艦遼寧號編隊周日（10月13日）駛入巴士海峽附近海域，預判可能進入西太平洋活動。國防部表示，台灣軍方嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

此前兩日，美國國務卿布林肯周五剛剛警告中國，不要採取行動回應台灣總統賴清德的國慶演說。布林肯指出，賴清德的雙十演說是"常規做法"，"中國不應該以任何方式將其作為挑釁行動的藉口"。

近幾年來，中國在台灣周圍加強了軍事活動，派出戰機和其他軍用飛機，而中國軍艦一直保持在台灣水域周圍活動。

台灣和美國官員曾警告中國可能針對賴清德的國慶演說展開軍事演習。

賴清德國慶演說：盼中國和台灣一起承擔國際責任，維護區域安全 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

法新社指出，今年五月上任的台灣總統賴清德比之前任蔡英文更直言捍衛台灣主權，此舉激怒了北京，並稱其為"分裂主義者"。

在周四的國慶演說中， 賴清德飾演"堅持國家主權不容侵犯併吞"，並強調中華民國和中華人民共和國"互不隸屬"。

解放軍東部戰區發布「枕戈待旦」影片

中國國台辦發言人陳斌華警告，"賴清德謀'獨'挑釁是台海和平穩定的禍根亂源，將給台灣民眾帶來災難"。

台灣國防部周日表示，截至早上6點的24小時內，在台灣周邊偵測到11架中國軍機和8艘海軍艦艇。

另一方面，中國解放軍東部戰區周日上午在微博發布"枕戈待旦"戰訓影片，並寫道"全時待戰，隨時能戰"。影片展示了戰鬥機和軍艦協同作戰、移動導彈發射器就位、兩棲突擊車等場景，影片末"枕戈待旦"的"旦"字中央是台灣形狀。這引發外界猜測，解放軍是否會再次發動對台軍演。

在賴清德發表國慶演說前，路透社曾引述台灣安全部門人士表示，他的演說可能會促使中國進行新的軍事演習。中國上一次舉行對台軍演在今年5月，北京稱這是對賴清德當月就職演說的"懲罰"。

（法新社、路透社）

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