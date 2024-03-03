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可持續
可持續性（英語：sustainability），又稱永續性，可以是一個想法，一個性質的生活系統，生產方法，或一種生活方式。例如「可持續發展」
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深度報導
專利研究：中國在綠色科技領域崛起速度驚人
專利研究：中國在綠色科技領域崛起速度驚人
德國智庫機構的一項最新研究顯示，在一些重要的「綠色科技」領域，中國的科研和產業能力迅速提高，已居於全求領先地位。這意味除了電動車、太陽設備，中國還有更多產品將進軍國際市場。
經濟
2024年3月3日
2024年3月3日
聯合國可持續發展目標前景黯淡
聯合國可持續發展目標前景黯淡
聯合國於2015年通過了可持續發展目標(SDG)。在行程過半的今年，只有15%的目標有望實现。聯合國秘書長古特雷斯在聯大大聲疾呼。
政治
2023年9月20日
2023年9月20日
02:52 分鐘
中國出口的生物燃料涉嫌欺詐？歐盟展開調查
中國出口的生物燃料涉嫌欺詐？歐盟展開調查
歐盟委員會的一位發言人告訴法新社，在收到一個歐盟成員國政府的投訴後，歐委會正在調查被懷疑涉嫌欺詐的來自中國的生物燃料。知情人士稱，該投訴來自德國。
經濟
2023年6月11日
2023年6月11日
歐盟再度批准兩種昆蟲用於食品生產
歐盟再度批准兩種昆蟲用於食品生產
根據歐盟剛剛通過並生效的一項法律，昆蟲家蟋蟀和小粉蟲可以以冷凍、脫水或研磨粉末的形式作為原料用於食品生產。昆蟲作為食物不僅含有更豐富的蛋白質，同時養殖起來也比傳統的畜牧養殖業更節省資源。
科學
2023年1月24日
2023年1月24日
80億人如何可持續地共享一個地球？
80億人如何可持續地共享一個地球？
80億——世界人口數量本月超過又一個重要的里程碑，地球的自然資源倍感壓力。但可持續發展專家認為，我們需要關注的是過度消費，而不僅僅是人口增長。
自然與環境
2022年11月20日
2022年11月20日
活久見：未來的飛行計程車
活久見：未來的飛行計程車
德國公司Lilium正在測試靠電力飛行的計程車。它希望在三年內推出商業化的空中計程車。
技術
2022年9月11日
2022年9月11日
01:17 分鐘
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