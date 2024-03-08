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古巴與韓國建交 與北韓友誼小船說翻就翻？
古巴與韓國建交 與北韓友誼小船說翻就翻？
韓國與古巴建立了正式外交關係，北韓尚未就此公開表態。但有媒體報導，北韓將古巴稱為「叛變者」。
政治
2024年3月8日
2024年3月8日
77國集團+中國峰會 呼籲改變「游戲規則」
77國集團+中國峰會 呼籲改變「游戲規則」
在由發展中國家和新興國家組成的「77國集團+中國」峰會上，東道主古巴呼籲全球南方國家發揮更大的國際影響力，改變全球秩序的游戲規則。
政治
2023年9月16日
2023年9月16日
六十年前，華盛頓同莫斯科開通了"熱線"
六十年前，華盛頓同莫斯科開通了"熱線"
1963年古巴危機之後，白宮和克裡姆林宮之间开通了直接聯絡渠道，以便在緊急情況下隨時進行談判。然而，六十年後的今天，華盛頓和莫斯科之間是否還有暢通的溝通方式，外界卻知之甚少。
政治
2023年8月31日
2023年8月31日
「如果我執政……”川普談俄兵變、普丁與中國
「如果我執政……”川普談俄兵變、普丁與中國
川普在接受路透社採訪時表示，兵變一定程度上削弱了普丁，並稱現在是美國嘗試促成俄烏和談的時候了。這位美國前總統還表示應該給中國48小時最後期間關閉在古巴的間諜設施，否則他領導的政府就會對中國商品收取100%的關稅，「他們會在一小時內離開」
政治
2023年7月1日
2023年7月1日
美媒：中、古談判建軍事培訓設施 有潛在駐軍可能
美媒：中、古談判建軍事培訓設施 有潛在駐軍可能
據《華爾街日報》引述不具名的美國現任和前任官員稱，中國和古巴正就在古巴建立一個新的聯合軍事培訓設施進行談判。報導稱，華盛頓擔心，這可能導致中國在距離佛羅裡達海岸僅100英裡的該處設施駐軍，或進行其它安全及情报活动。
政治
2023年6月20日
2023年6月20日
古巴的秘密軍事基地是中國的監聽站嗎？
古巴的秘密軍事基地是中國的監聽站嗎？
上周，美國媒體報導中國計劃在古巴設置竊聽設施。中國方面予以否認。路透社記者親自前往位於古巴西部的貝胡卡爾鎮，那裡的軍事基地曾是蘇聯核彈頭的藏匿之地。美國參議員盧比奧幾年前就曾指責中國利用這一基地監聽美國。
政治
2023年6月15日
2023年6月15日
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