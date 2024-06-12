反送中五週年 港府撤銷六港人護照

繼去年發佈「懸紅」通緝令後，港府再對羅冠聰、劉祖廸等6名在英港人施加進一步限制措施，包含撤銷護照，且禁止任何人為其提供租屋和資金。國際人權團體批評港府「無恥」；劉祖廸則稱此為另一起「跨國鎮壓」例證。

（德國之聲中文網）香港保安局週三（6月12日）發佈公告 ，依《維護國家安全條例》（即香港《基本法》23條立法），撤銷了6名流亡港人的香港護照。這是港府首次動用新法的第89條對「潛逃者」採取措施；根據該條文，保安局長有權「指明潛逃者」，並且對其施行「維護國安所需」的措施。

這6人皆流亡英國，分別是香港立法會前議員羅冠聰、前香港職工盟總幹事蒙兆達、「攬炒團隊」（Hong Kong Liberty）組織者劉祖廸、英國駐港總領事館前職員鄭文傑、YouTube頻道「升旗易得道」主持人霍嘉誌、蔡明達。

港府聲明稱這6人「竄逃」而且「無法無天」，在英國「繼續公然從事危害國家安全的勾當……勾結外部勢力包庇其惡行」。

流亡人士回應

港府宣佈對6位港人實施新限制措施的日子，正好是被稱為「送中條例」的香港《逃犯條例》修訂草案送交二讀5周年。2019年6月12日，大批反對該條例的香港人為了阻止其通過而包圍立法會，香港警方則動用催淚彈、橡膠子彈強力驅趕；港府3天後宣佈暫緩修例。

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劉祖廸透過X平台表示，港府在「象徵港人團結」的612衝突5週年之際對流亡者實施新措施，不僅「具有諷刺意味」，也再一次顯示香港司法體制「被北京政府武器化」。

劉祖廸形容此舉是「赤裸裸的跨國鎮壓行徑」，但他不會因此而停止人權與民主倡議。他補充道，他只持有英國國民（海外）護照，從未申請或擁有香港特區護照，「取消根本不存在的東西」很「荒謬」。

羅冠聰也在臉書指出，他早在2020年在英國申請難民時，便把香港特區護照交回，且自2021年獲得英國難民庇護身份後，也未曾再取回香港護照，「港府聲明可謂多此一舉」。

羅冠聰也說，在23條立法之後的「政治高氣壓」之下，他希望仍在香港的港人保護自身安全，並且繼續「守望相助」。

位於英國的非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）共同創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）在X平台指責港府的做法「無恥」，且此舉顯示港府的真面目是「缺乏安全感、可悲不堪的惡棍團夥」。

港府祭出哪些措施？

港府2023年先後通緝羅冠聰等13人，分別懸賞百萬港幣。如今除了宣佈撤銷其中6人的護照，還包含「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」。

換言之，若無港府特別授權，任何人都不能合法提供資金、租房子給這6人，也不被允許跟這些人合資、合夥，或投資這類合作關係，否則可能被判處7年監禁。

圖為香港前立法會議員羅冠聰今年6月1日在英國參加紀念「六四」35週年及「反送中」5週年的活動。（資料照） 圖片來源： DW

此外，具香港大律師身份的霍嘉誌，另外還被暫時吊銷執業資格；他與蔡明達在香港的董事身份也遭到暫時罷免。

香港保安局長鄧炳強12日上午在記者會上表示，即使沒有香港特區護照，但若有「潛逃者」願意返港自首，可以聯絡香港入境處、取得「臨時入境證明」；至於其他也遭港府通緝的人，鄧炳強稱政府會適時檢討，如有必要也會將他們指明為「潛逃者」。

鄧炳強也被問到，付費訂閱這些人的Patreon、YouTube平台是否構成違法；對此他重申，任何人以任何方式或平台為這6人提供、處理資金皆屬犯法，呼籲民眾避免與他們有任何金錢往來。

不過，鄧炳強並沒有明確點出相關付費平台本身是否也負有責任；對於港府是否會要求平台提供資料、或是以任何方式追查訂閱者，鄧炳強也未釐清，僅稱會「根據證據去處理這些相關違反事項」。

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自香港在今年3月迅速通過、實施《基本法》23條立法以來，許多觀察人士指出香港曾經的民主自由遭到更嚴重的限縮。

5月底，港府依新法逮捕香港前支聯會副主席鄒幸彤等人，稱其「利用某個將至的敏感日子」，在匿名社媒平台發佈「具煽動意圖的帖文」；涉案的社媒平台是臉書專頁「小彤群抽會」，該專頁自4月開始發佈紀念「六四」的倒數貼文。

6月，2名英國籍的香港終審法院非常任法官證實已辭職。其中一位法官郝廉思（Lawrence Collins）表示，辭職理由跟「香港的政治局勢」有關；另一位法官岑耀信（Jonathan Sumption）更投書 《金融時報》，措詞強烈，批評香港的法治岌岌可危。

（綜合報導）

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