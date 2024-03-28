2020年11月，中國外交部發言人趙立堅在其推特賬戶上發布了一張由中國藝術家付昱（網名為「烏合麒麟」）創作的諷刺畫而陷入外交爭端。畫中描繪了一名澳洲士兵用刀子抵住一個阿富汗兒童的脖子。趙立堅以此來諷刺澳洲特种部隊在阿富汗殺害平民的事件。推文發布後，澳洲时任总理莫里森立刻發表講話，要求趙立堅撤下圖片，並要求中國政府道歉。北京方面並未道歉，反而還諷刺坎培拉政府更應該為其士兵在阿富汗犯下戰爭罪行而「感到恥辱」。