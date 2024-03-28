又是好朋友了？跌宕起伏的中澳關係
過去幾年裡，澳洲和中國的經貿和政治關係一步步走入低谷，直到2022年澳洲工党執政後才有所改善。中國商務部終止對澳洲进口葡萄酒徵收關稅，以及中國外長王毅訪問澳洲，凸顯了兩國關係的升溫，雙方關係也依然存在一系列棘手的議題。
關係回暖
中國將終止對澳洲的进口葡萄酒徵收懲罰性關稅，中國商務部周四（3月28日）宣佈了這一舉措。在一份公告中該部門表示，鑑於中國相關葡萄酒市場情況發生變化，對原產於澳洲的进口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。
高額關稅
關稅最高可達218.4%，該規定從2021年3月實施，為期五年，中國還對澳洲商品實施了一系列其他的貿易壁壘手段，當時澳中關係已經因一系列事件一步步惡化。
外長出訪
不久之前，澳洲总理阿爾巴尼斯在坎培拉會見中國外長王毅。王毅稱，澳中兩國關係已重回正軌。這是自2017年以來中國外長首次出訪澳洲，標誌兩國外交關係回暖。王毅此行也是為今年晚些時候中國總理李強的正式訪問做準備。
棘手議題
不過中澳關係依然面臨挑戰，比如澳籍華人楊恆均今年2月被中國司法機關以間諜罪判處死緩。在與王毅會晤後，澳洲外長黃英賢對外界表示，澳方對楊恆均案的判決感到震驚，「澳洲政府將繼續為楊恆均案努力。」
關稅的影響
隨著葡萄酒關稅的取消，澳洲希望中國能對其他食品的進口也降低管制門檻，比如龍蝦和牛肉。根據中國商務部的聲明，在 2023 年上半年，澳洲葡萄酒在中國進口葡萄酒的佔比僅為 0.14%。而在徵收關稅前的 2020 年，這一比例為 27.46%。中國和澳洲原本有著緊密的貿易往來。
緊密的貿易夥伴
2015年中國和澳洲签署《中澳自貿協定》，同年12月開始生效，兩國給予對方最惠國待遇，澳洲的乳製品、牛肉、海鮮、酒水等產品，以及煤、銅、鎳等礦產資源可以部分零關稅的低價格銷售到中國。圖為2016年9月時任澳總理特恩布爾（Malcom Turnbull）和中國國家主席習近平在杭州舉行的G20峰會上握手。彼時的雙邊關係即使稱不上親密，至少也是友好合作。
工黨議員被指「通華」
2017年的一起事件形成了中澳關係走向猜忌和對峙的轉折點：工黨參議員鄧森（Sam Dastyari）迫於壓力辭職。他被指控與一些中國商人過從甚密，其中包括據稱與中共有聯繫的商人黃向墨。此後澳媒體開始曝光中國試圖影響坎培拉政界的行為。當年內，特恩布爾總理就推出了一部旨在遏制外國干預的法律，對北京的防範之意十分明顯。
帶頭禁用華為
2018年，澳洲以国家安全為由，做出了禁止華為參與5G網路建設的決定。在美國總統川普对華發起貿易戰的背景下，中國科技巨頭華為早已成為西方國家顧慮的對象，但澳洲则是美國的西方盟友中率先正式宣佈禁用華為的國家。
新冠疫情源頭調查
儘管政治領域的氣氛日益緊張，但是中澳之間在一段時間內仍然保持著密切的經貿關係。中國對於澳洲的矿产資源和農產品有著巨大的需求。但是一場從中國武漢席捲全球的疫情帶來了根本的轉變。坎培拉政府2020年4月發出對新冠病毒源頭進行獨立調查的呼籲，徹底惹怒了北京。
「反華急先鋒」?
在新冠疫情方面的爭議,再加上澳政界和智庫機構對新疆「再教育營」情況的調查披露，以及對香港民主法治遭到限制的批評，都使得坎培拉在北京眼中成為了「反華急先鋒」。據一名中國官員透露，中國駐澳大使館甚至有一份文件還列舉了14項澳政府引起中國不滿的行為。
澳駐華記者出於安全考慮緊急離境
2020年9月，中國外交部證實，前央視主持人、澳籍華裔女記者成蕾已經因為「涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動」而接受調查。隨後兩名澳洲驻华记者——澳洲广播公司ABC的駐華記者比爾‧伯特斯(Bill Birtles)和《澳洲金融评論》(Australian Financial Review)的記者邁克爾•史密斯(Michael Smith)——在北京被中國國安人員約談。據稱，約談內容與成蕾案件有關。兩人於9月7日緊急撤離中國。
「戰狼」：趙立堅推文惹風波
2020年11月，中國外交部發言人趙立堅在其推特賬戶上發布了一張由中國藝術家付昱（網名為「烏合麒麟」）創作的諷刺畫而陷入外交爭端。畫中描繪了一名澳洲士兵用刀子抵住一個阿富汗兒童的脖子。趙立堅以此來諷刺澳洲特种部隊在阿富汗殺害平民的事件。推文發布後，澳洲时任总理莫里森立刻發表講話，要求趙立堅撤下圖片，並要求中國政府道歉。北京方面並未道歉，反而還諷刺坎培拉政府更應該為其士兵在阿富汗犯下戰爭罪行而「感到恥辱」。
北京下關稅「狠手」 澳告到WTO
就在趙立堅推文風波發生之前，中國商務部剛剛宣佈對澳洲葡萄酒開征反傾銷稅，稅率最高達212%。此外，澳洲煤炭、大麥、紅酒和龍蝦等產品也成為北京懲罰性關稅的受害者。由於中國是澳洲最重要的貿易夥伴，澳洲出口產品原本有大約三分之一銷往中國。坎培拉政府表示要把關稅案告到WTO，但是這些制裁對相關產業構成沉重的打擊，已經是難以改變的事實。
工黨勝選後澳中關係改善
2022年5月，澳洲工党在大選中獲勝，結束了自由黨—國家黨聯盟連續九年的執政。工黨黨魁阿爾巴尼斯就任總理。同年11月15日，阿爾巴尼斯（前排右）在印尼舉行的G20峰會上與中國國家主席習近平舉行場邊會晤。這是2016年以來，中澳領導人的首次會晤，標誌著兩國在經歷多年的不信任後，在穩定經濟和外交關係方面邁出了步伐。
恢復煤炭進口 取消部分關稅
2023年1月，中國政府允許四家國資企業恢復從澳洲进口煤炭，標誌著2020年北京對澳州煤炭實施的非正式禁運出現鬆動。2023年，中國從澳進口煤炭5247萬噸，遠高於2022年的286萬噸。2023年8月，中國取消對澳洲大麦征收80.5%的反傾銷稅和反補貼稅。
中國釋放澳籍華裔女記者成蕾
在澳洲总理阿爾巴尼斯訪華前夕，2023年10月11日，被指犯有「為境外非法提供國家秘密罪」而遭中國當局關押三年的澳洲籍华裔記者成蕾獲釋。澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong，右）在機場迎接她返回澳洲。儘管中方稱成蕾是在服刑期滿後被執行驅逐出境，但成蕾獲釋的消息仍普遍被視為中澳關係升溫的重要標誌。
中國復審對澳葡萄酒懲罰性關稅
2023年10月22日，中國同意復審從2021年3月開始執行的對澳洲葡萄酒徵收218%反傾銷關稅的措施。澳洲暂停向世貿組織提出的相關申訴。在實施關稅之前，中國是澳洲最大的葡萄酒出口市場。徵收關稅之後，2021年澳洲出口中國的葡萄酒銷售額暴跌了97%。澳洲政府2023年12月表示，相信2024年初中國會取消對澳洲葡萄酒的反傾銷關稅。
阿爾巴尼斯破冰訪華
2023年11月6日-7日，澳洲总理阿爾巴尼斯在前工黨籍澳洲总理惠特拉姆訪華50周年之際展開破冰之旅，對中國進行了正式訪問。中國國家主席習近平在會見阿爾巴尼斯時表示，中澳兩國恢復各領域交流，走上了改善發展關係的正確道路。阿爾巴尼斯也稱澳中兩國擁有廣泛共同利益，對話合作才是正確選擇。
澳潛水員被聲納攻擊受傷
2023年11月，澳洲国防部長稱，在日本附近海域的一次相遇中，一艘中國戰艦對一艘澳洲护卫舰採取了使用聲吶脈沖的「不安全而不專業」的行動，導致一名澳方潛水員受傷。阿爾巴尼斯總理稱該事件損害了兩國關係。2024年1月，中國駐澳洲大使肖千稱解放軍海軍對此事故「沒有責任」並試圖將該事件歸咎於日本。對此，澳方予以了反駁。