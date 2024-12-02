卸任前改變態度 拜登宣佈特赦兒子亨特

拜登之子亨特先前因非法持槍和逃稅相關的指控遭定罪。過去拜登多次承諾不會特赦兒子，如今此舉遭到美國總統當選人川普批評。

（德國之聲中文網）明年1月即將卸任的美國總統拜登週日（12月1日）宣佈特赦了他的兒子亨特（Hunter Biden）。拜登曾經承諾不會這麼做，但他如今表示亨特被定罪是「司法不公」。

「任何理智的人如果審視了亨特案子中的事實，得出來的結論都會是一樣的：因為亨特是我的兒子，所以被單獨挑出來。這是不對的。」

亨特面臨非法持槍、逃稅等聯邦重罪指控，去年已針對稅務案件跟檢方達成認罪協議，今年6月則在持槍案被定罪。原本再過幾週，他的判刑結果就會正式公佈，如今他獲得赦免，可能讓他免於入獄服刑。

亨特透過郵件向美聯社表示，他絕不會把特赦視為理所當然，而是會致力於「幫助那些仍然生病、承受苦痛的人」。

他的聲明寫道：「我已經承認我在自己毒癮時最黑暗的日子所犯下的錯誤，也負起了責任。這些錯誤被拿來濫用，公開羞辱我和我的家人，為的是達到政治目的。」

今年6月，亨特因非法持槍而遭定罪，這是美國歷史上首次有在任總統的子女被判聯邦重罪。 圖片來源： Julio Cortez/AP Photo/picture alliance

拜登如何自圓其說？

拜登多次表示不會介入亨特的案件官司之中，例如今年6月接受美國廣播公司（ABC News）採訪時，他便排除了特赦的可能性。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今年11月初也剛說過，拜登不會赦免亨特：「我們被問過這個問題很多次，答案還是一樣：他不會這麼做。」

亨特第一次公開自己在接受聯邦調查是2020年12月，當時拜登剛當選總統不久。拜登1日的聲明指出，這些針對亨特的指控出現的時候，是在他的政治對手在國會「唆使」檢方攻擊他、反對他勝選之後。

「我希望美國人可以理解，身為一個父親和總統，我為什麼做出這樣的決定。」拜登說他是在上週末決定的，當時他在麻薩諸塞州跟家人共度感恩節假期。

拜登表示，有很多人試圖擊倒亨特，「但儘管面對無情的攻擊和選擇性的起訴，他仍然戒了毒，至今已經5年半」。「在試圖打垮亨特的同時，他們也試圖打垮我，而且沒有理由相信這會就此結束。夠了就是夠了。」

各界批評

拜登的決定引發共和黨陣營大肆批評。下一任總統當選人川普說，拜登特赦之舉也是權力濫用與司法不公。

川普在他自己創立的「真實社交」平台表示：「拜登給亨特的赦免，有沒有包含J-6的人質？他們已經被關好幾年了。」川普指的是2021年1月6日國會暴動案之中被監禁的暴動者。

許多共和黨議員也立即在社群平台發表評論，表達憤怒。

傾右的共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）在X平台上寫道：「拜登是騙子，是個偽君子，一路走來都這樣。」保守派眾議員比格斯（Andy Biggs）形容，拜登會因此淪為「美國歷史上最腐敗的總統之一」。

眾議員科默（James Comer）則說，「很不幸，拜登總統寧可繼續盡全力逃避責任，也不願意把他們數十年的不當行為說明白」。

拜登同黨人士也有不滿，例如民主黨籍的科羅拉多州長波利斯（Jared Polis）。

「身為一個父親，我肯定理解拜登總統很自然會想用特赦來幫助自己的兒子，但我還是對於他把家庭放在國家之上，感到失望。」波利斯警告，特赦之舉可能設下不好的先例、甚至被未來的總統濫用，如此一來將會玷汙拜登自己的名聲，「相當可悲」。

（綜合報導）

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