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印度
位於南亞次大陸的印度面積約328萬平方公里，人口超過13億，預計將在近年內超過中國成為全球人口第一大國。
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即時新聞
2024年4月23日
2024年4月23日
網路攻擊和盜版仍是德國機械行業防範重點
2024年4月22日
2024年4月22日
馬爾地夫亲中政党贏得壓倒性選舉勝利
2024年4月9日
2024年4月9日
德軍將派軍艦軍機赴印太參加多場軍演
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深度報導
印度貧富差距懸殊 富人多富？ 窮人多窮？
印度貧富差距懸殊 富人多富？ 窮人多窮？
隨著經濟的蓬勃發展，印度的富豪也越來越多，印度的億萬富翁已有119人，與此同時，社會發展嚴重不平等，該國的貧富差距也達到有史以來最高，富人到底有多富，窮人到底有多窮？
經濟
2024年4月21日
2024年4月21日
01:17 分鐘
近10億選民 耗時數天 地表最大民主選舉即將登場！
近10億選民 耗時數天 地表最大民主選舉即將登場！
印度本周五將迎來大選，有近 10 億選民，選舉為期 45 天，被稱為是史上世界上規模最大的民主選舉如何展開？4月開始投票，為何投票結果6月才會出爐？
政治
2024年4月17日
2024年4月17日
03:13 分鐘
印度青年高失業率背後的原因是什麼？
印度青年高失業率背後的原因是什麼？
最新報告顯示，印度每年有數百萬年輕人進入勞動力市場，就業前景不容樂觀。
經濟
2024年4月7日
2024年4月7日
你瞭解印度色彩節嗎？
你瞭解印度色彩節嗎？
印度的色彩節（Holi Festival，也稱荷麗節、灑紅節）是當地的傳統節慶：所有人不分社會階層、年齡和性別，共同歡慶春天的開始。近年來，德國也舉辦起這個色彩繽紛的歡樂慶祝活動。
文化
2024年3月25日
2024年3月25日
6 張圖
普丁的權利游戲：俄羅斯轉向亞洲
普丁的權利游戲：俄羅斯轉向亞洲
再次勝選的俄羅斯總統普丁越來越向東方靠攏，並深化與印度和中國的關係。這兩個國家對俄羅斯有多重要？全球最大國家俄羅斯又能為中印帶來什麼好處？
政治
2024年3月24日
2024年3月24日
流亡印度藏人：重獲自由 但為未來擔憂
流亡印度藏人：重獲自由 但為未來擔憂
過去曾一度每年有數千藏人逃離中國、前往印度，去年，這一人數還不到十來人。西藏流亡政府提供了這一訊息。活動人士說，藏人在中國的活動受到監控，許多人也擔心如果逃亡，可能會被捕，或者自己的親戚受到牽連。
人權
2024年3月10日
2024年3月10日
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焦點話題
印度高調迎新戰機 向中印邊境增兵3.5萬
在中印關係因為致命邊境對峙而變得緊张之际，印度舉國關注新購買的戰鬥機。印度國防部長也利用這個機會向中國發出警告。此外，據南華早報等媒體報導，印度還計劃向喜馬拉雅山邊界增派部隊35000人。
政治
2020年7月30日
2020年7月30日