印度抗議繼續 全國醫生罷工

上周在加爾各答的一家政府醫院裡，一名女實習醫生遭到奸殺，引發了全國範圍的憤怒情緒，並激起了針對暴力侵害女性的抗議活動。

（德國之聲中文網）周六（8月17日），印度醫護人員擴大抗議活動，在全國範圍內停止非必要的醫療服務，為期24小時。

8月9日，一名31歲的女實習醫生被發現死於印度東北部加爾各答市的一家公立醫院內。她的身體遭到了殘酷的折磨。屍檢證實該女子遭到強姦。這起案件在印度全國各地引發大規模抗議活動。

根據印度醫學協會（IMA）的一份聲明，這次從當地時間早上6點（格林尼治時間0點30分）開始的停止服務行動，將切斷這個世界上人口最多的國家的擇期手術和門診服務的通道。印度醫學協會表示，基本服務將繼續運作。

印度醫學協會指控有關當局失責

數千名醫生以及婦女團體多次示威反對暴力。抗議者還指出對衞生部門員工和夜間工作婦女的安全保衛不足。在加爾各答，抗議者指責當局調查不夠徹底。目前警方已逮捕一名嫌疑人。

「醫生，特別是女性醫生，由於職業的性質，容易受到暴力侵害。有關當局有責任在醫院和校園內為醫生提供安全保障。無論是身體上的攻擊還是犯罪，都是因為有關當局對醫生、護士和其他醫護人員需求的冷漠和麻木不仁所導致的結果。」印度醫學協會在周五發布的一份聲明中表示。

數千人走上街頭要求保障醫生安全

周五，數千人走上印度各大城市的街頭，要求為工作中的醫生提供更好的安全保障，並要求為這名女性的死亡負責。

西孟加拉邦首席部長班納吉（Mamata Banerjee ）周五在該邦首府加爾各答領導了一場集會，學生、醫生和居民在今年的印度獨立日前夜走上街頭。

抗議活動總體上是和平的，但周三晚上，一群人破壞了受害的醫科實習生遇害的醫院，抗議活動進一步升級。

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抗議者還聚集在新德里的議會附近，並在孟買和海得拉巴等其他城市舉行集會。

印度一家頂級政府醫院的住院醫生達塔（Suvrankar Datta）表示，抗議活動將繼續，未來幾天首都的醫院服務可能會受到影響。

多家公立和私立醫院的醫學工會支持抗議活動。

受害實習醫生曾連續工作36小時

據當地媒體報導，這名31歲的實習醫生在連續工作了36小時中的近20小時後，準備小睡片刻時被殺害。一名警察志願者作為嫌犯已被拘留。

但最初負責調查此案的州政府官員被指控處理不當。目前該案已移交給聯邦機構。

醫生們一再提到在工作中面臨的生命威脅，許多人呼籲採取安裝監控攝影頭等措施以確保安全。

抗議活動很大程度上還集中在該國針對女性的性暴力這一大問題上——印度女性社群網站用戶分享了她們多次感到不安全的不幸經歷。

（法新社、路透社、美聯社）



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