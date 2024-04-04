  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

印度尼西亞

東南亞國家，約由17,508個島嶼組成，是世界上最大的群島國家。首都為雅加達。

跳轉至下一欄 深度報導

深度報導

印尼總統當選人普拉博沃今年4月1日在北京人民大會堂會晤中國國家主席習近平。

搶先拉攏印尼準總統 習近平出手未必有效

搶先拉攏印尼準總統 習近平出手未必有效

中國國家主席習近平親邀印尼準總統普拉博沃訪華，欲促進兩國「全方位戰略合作」。專家告訴DW，印尼不太可能「百分之百」站在某一方，而且普拉博沃行事「難以預測」。兩人會後聲明又透露什麼玄機？
政治2024年4月4日
Indonesien | Wahlen Prabowo Subianto

與侵犯人權有關聯的印尼前將軍宣稱勝選

與侵犯人權有關聯的印尼前將軍宣稱勝選

印尼國防部長普拉博沃宣稱在周三的總統選舉中獲勝。這位被批評有侵犯人權記錄的前將軍依據的是非官方的統計。印尼是世界第三大民主政體。該國的選舉對美、中兩大國也有重要意義。
政治2024年2月14日
印尼將於週三舉行總統大選，圖為2019年總統大選，一位選民在投票（資料照）。

印尼大選考驗民主轉型成果　年輕選民成關鍵

印尼大選考驗民主轉型成果　年輕選民成關鍵

印尼14日將舉辦總統及國會大選，成為現任總統佐科威執政10年後，首度經歷政權更迭。這場全球規模最大的單日選舉被視為印尼近25年來民主轉型的成果的考驗，年輕選民更佔據重要角色。
政治2024年2月13日
印尼總統一屆任期5年，只能連任1次，現任總統佐科威已達任期上限，無法再競選連任。圖為2019年印尼民眾投票場面。（資料照）

印尼總統大選：佐科威繼任者不改親中路線？

印尼總統大選：佐科威繼任者不改親中路線？

全球第三大民主國家印尼即將舉行總統大選，三組候選人對中國的態度為何？有印尼專家向DW分析道，面對中國，印尼很難對機會說不，但南海爭議也是難以迴避的問題。而面對台海危機，印尼也應該正視台灣的重要。
政治2024年2月8日
印尼雅加達–萬隆高鐵（雅萬高鐵）最高時速可達350公里。它的別稱「Whoosh」正是模擬高鐵快速行駛發出的聲音，象徵「省時、高效、先進」。（資料照）

印尼雅萬高鐵：中國海外基建如何究責？

印尼雅萬高鐵：中國海外基建如何究責？

中國透過「一帶一路」倡議，在東南亞投資興建大型基礎建設，印尼雅萬高鐵成為相對成功的案例。但風光背後，犧牲的是當地環境與居民生活，且難以究責。「一帶一路」帶來的問題，究竟該如何找到解方？
政治2023年12月29日
數百員工在莫羅瓦利工業園區舉行抗議

中企火災後續:印尼員工抗議工作條件惡劣

中企火災後續:印尼員工抗議工作條件惡劣

12月27日，數百名印尼員工在中蘇拉威西省莫羅瓦利工業園區發起抗議。園內一中資工廠三天前發生嚴重火災，造成至少19人死亡, 其中8人為中國籍。該園區是「一帶一路」重點項目，但近年來事故頻發，屢屢引爭議。
災害2023年12月27日
顯示更多