You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
印度尼西亞
東南亞國家，約由17,508個島嶼組成，是世界上最大的群島國家。首都為雅加達。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
搶先拉攏印尼準總統 習近平出手未必有效
搶先拉攏印尼準總統 習近平出手未必有效
中國國家主席習近平親邀印尼準總統普拉博沃訪華，欲促進兩國「全方位戰略合作」。專家告訴DW，印尼不太可能「百分之百」站在某一方，而且普拉博沃行事「難以預測」。兩人會後聲明又透露什麼玄機？
政治
2024年4月4日
2024年4月4日
與侵犯人權有關聯的印尼前將軍宣稱勝選
與侵犯人權有關聯的印尼前將軍宣稱勝選
印尼國防部長普拉博沃宣稱在周三的總統選舉中獲勝。這位被批評有侵犯人權記錄的前將軍依據的是非官方的統計。印尼是世界第三大民主政體。該國的選舉對美、中兩大國也有重要意義。
政治
2024年2月14日
2024年2月14日
印尼大選考驗民主轉型成果 年輕選民成關鍵
印尼大選考驗民主轉型成果 年輕選民成關鍵
印尼14日將舉辦總統及國會大選，成為現任總統佐科威執政10年後，首度經歷政權更迭。這場全球規模最大的單日選舉被視為印尼近25年來民主轉型的成果的考驗，年輕選民更佔據重要角色。
政治
2024年2月13日
2024年2月13日
印尼總統大選：佐科威繼任者不改親中路線？
印尼總統大選：佐科威繼任者不改親中路線？
全球第三大民主國家印尼即將舉行總統大選，三組候選人對中國的態度為何？有印尼專家向DW分析道，面對中國，印尼很難對機會說不，但南海爭議也是難以迴避的問題。而面對台海危機，印尼也應該正視台灣的重要。
政治
2024年2月8日
2024年2月8日
印尼雅萬高鐵：中國海外基建如何究責？
印尼雅萬高鐵：中國海外基建如何究責？
中國透過「一帶一路」倡議，在東南亞投資興建大型基礎建設，印尼雅萬高鐵成為相對成功的案例。但風光背後，犧牲的是當地環境與居民生活，且難以究責。「一帶一路」帶來的問題，究竟該如何找到解方？
政治
2023年12月29日
2023年12月29日
中企火災後續:印尼員工抗議工作條件惡劣
中企火災後續:印尼員工抗議工作條件惡劣
12月27日，數百名印尼員工在中蘇拉威西省莫羅瓦利工業園區發起抗議。園內一中資工廠三天前發生嚴重火災，造成至少19人死亡, 其中8人為中國籍。該園區是「一帶一路」重點項目，但近年來事故頻發，屢屢引爭議。
災害
2023年12月27日
2023年12月27日
顯示更多
廣告