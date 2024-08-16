印度將在爭議地區克什米爾舉行議會選舉

克什米爾議會選舉將從9月18日開始，在兩周內分階段進行。然而，該地區議會的立法權力有限，僅在教育和文化領域擁有名義上的控制權。

（德國之聲中文網）印度周五（8月16日）宣佈將在克什米爾舉行議會選舉，分三階段進行的投票活動將於9月18日開始。

"經過長時間的間隔，選舉又將開始，並在查謨和克什米爾舉行。"首席選舉專員庫馬爾（Rajiv Kumar）在新德里對記者說。

這將是自總理莫迪在2019年取消該穆斯林佔多數地區的半自治地位並將其變更為聯邦管轄區以來，首次在這一有爭議地區舉行選舉。

在莫迪政府的這些變革之後，克什米爾由新德里任命的行政長官管理，並由沒有任何合法授權的官僚監督。

軍隊監督投票過程

選舉將於10月1日結束。整個過程分階段進行，屆時將部署數萬名士兵監督選舉程序。

根據選舉委員會的數據，共有870萬人有資格投票，選票將於10月4日統計，結果可能會在當天公佈。

立法權力有限

然而，地區議會的立法權力有限，僅在教育和文化領域擁有名義上的控制權。

當地政治人士要求盡早恢復該地區的邦地位，以便將完整的立法權力歸還給地方議會。

（美聯社、法新社、路透社）

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