  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
台海兩岸以色列-哈馬斯戰爭俄羅斯入侵烏克蘭
政治印度

印度將在爭議地區克什米爾舉行議會選舉

2024年8月16日

克什米爾議會選舉將從9月18日開始，在兩周內分階段進行。然而，該地區議會的立法權力有限，僅在教育和文化領域擁有名義上的控制權。

https://p.dw.com/p/4jYp2
克什米爾從2019年被取消半自治地位以來一直沒有舉行過地方議會選舉
克什米爾從2019年被取消半自治地位以來一直沒有舉行過地方議會選舉圖片來源： Salahuddin Zain/DW

（德國之聲中文網）印度周五（8月16日）宣佈將在克什米爾舉行議會選舉，分三階段進行的投票活動將於9月18日開始。

"經過長時間的間隔，選舉又將開始，並在查謨和克什米爾舉行。"首席選舉專員庫馬爾（Rajiv Kumar）在新德里對記者說。

這將是自總理莫迪在2019年取消該穆斯林佔多數地區的半自治地位並將其變更為聯邦管轄區以來，首次在這一有爭議地區舉行選舉。

在莫迪政府的這些變革之後，克什米爾由新德里任命的行政長官管理，並由沒有任何合法授權的官僚監督。

軍隊監督投票過程

選舉將於10月1日結束。整個過程分階段進行，屆時將部署數萬名士兵監督選舉程序。

根據選舉委員會的數據，共有870萬人有資格投票，選票將於10月4日統計，結果可能會在當天公佈。

立法權力有限

然而，地區議會的立法權力有限，僅在教育和文化領域擁有名義上的控制權。

當地政治人士要求盡早恢復該地區的邦地位，以便將完整的立法權力歸還給地方議會。

（美聯社、法新社、路透社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

 

跳轉至下一欄 瀏覽更多相關内容

瀏覽更多相關内容

圖為新德里的印度最高法院

印度最高法院為何支持取消克什米爾自治權？

印度最高法院為何支持取消克什米爾自治權？

印度最高法院本周一裁決，支持中央政府取消克什米爾自治權的決定。2019年，莫迪政府取消喀什米爾特殊地位，將該地區劃分為兩個聯邦直轄區。以下是關於克什米爾爭議你需要瞭解的內容。
政治2023年12月11日
Narendra Modi und Xi Jinping

克什米爾危機:中國選哪邊站

克什米爾危機:中國選哪邊站

印度和巴基斯坦在克什米爾爭端中都希望贏得中國的支持。雙方外長各自訪問北京後，誰能得到這個強大鄰國的聲援? 德國之聲專訪兩位專家分析最新的局勢。
政治2019年8月13日