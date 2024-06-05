印度大選結果：莫迪雖勝猶敗？

印度選舉委員會周三（6月4日）公佈的官方結果顯示，現任總理莫迪如無意外將進入第三個任期。但是，他領導的全國民主聯盟得票遠遠低於預期。

（德國之聲中文網）印度選舉委員會周三（6月4日）公佈的官方結果顯示，執政黨印度人民黨主導的全國民主聯盟（NDA）獲得過半數席位，贏得2024年印度大選。現任總理莫迪如無意外將進入第三任期。

但是，全國民主聯盟獲得的選票與預期的壓倒性優勢相去甚遠，莫迪意外受挫。

與前兩次選舉不同的是，印度人民黨需要其聯盟夥伴的支持，才能在擁有543個席位的印度人民院（議會下院）達到272個多數席位。

莫迪曾為全國民主聯盟設定了400多個席位的目標，但該聯盟只在大約290個選區取得了勝利。

印度人民黨只贏得了240個席位。而在2019年的上次選舉中，印度人民黨贏得了303個席位。

「人民連續第三次對NDA（全國民主聯盟）寄予信任。」選舉結果明朗後，莫迪周二在社群網站平台X（前推特）上寫道，「這是印度的一個歷史性壯舉。」

反對派情緒高漲

少於預期的票數意味著莫迪將不得不更多地向他的盟友--比如南部安得拉邦的地區領導人奈杜（N. Chandrababu Naidu）和東部比哈爾邦的庫馬爾（Nitish Kumar）--尋求支持，這與過去有所不同。

奈杜領導的特盧固德薩姆黨和庫馬爾領導的人民黨表示，他們將支持莫迪出任總理。

與此同時，主要反對黨印度國大黨的支持者們顯得情緒高漲，儘管該黨在選舉中失利。

他們高呼口號，讚揚該黨最著名的領導人拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）。他也是尼赫魯-甘地王朝的後代，該王朝在印度幾代人的政治中都發揮主導作用。

甘地在與該黨主席卡爾吉（Mallikarjun Kharge）共同舉行的新聞發布會上說，他認為這些數字是人民發出的訊息。他說：「這個國家最貧窮的人捍衛了憲法。」國大黨也表示，這次選舉對莫迪來說是「道德和政治上的損失」。國大黨主席哈格說：「這是公眾的勝利，也是民主的勝利。」

印度人民黨在人口最多的邦受到打擊

印度人民黨在印度人口最多的北方邦（該邦向議會派出了80名議員）的表現不佳，這很可能影響了整個選舉結果。印度人民黨在該邦贏得33個席位，低於2019年贏得的62個席位。

印度人民黨在競選中宣傳印度經濟的快速擴張和國際地位的提高，並試圖吸引佔多數的印度教徒。但分析人士表示，失業危機等問題更受人們關注。他們說，莫迪在1月份主持的宏偉的印度教新拉姆寺廟的揭幕儀式也沒有像人們預期的那樣為該黨帶來好運。

為了選票？莫迪為爭議印度教神廟揭幕 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

北方邦班達市的社會活動人士哈利姆‧汗 (Halim Khan)，的告訴德國之聲：「印度人民黨失去了 30 個席位，其中包括拉姆神廟所在的席位。這是一個強烈的訊號，表明其社區政治可能已經達到了極限，儘管現在說它已被完全拒絕還為時過早。」

莫迪的個人挫折

政治學者哈桑（Zoya Hasan）告訴德國之聲，反對派的表現「異常出色」。她說：「最壞的情況已經避免，民主和印度憲法將繼續存在。印度理念將再次抬頭。這是一場不平等、不公平的選舉，人民黨完全控制了金錢、媒體和機構。」

哈桑補充說，選舉結果是對印度人民黨政治主導地位和政策的否定。她認為，「這證明了我們對印度選民的良知和我們偉大民主制度未來的信心。」

印度智庫政策研究中心的高級研究員、政治學家弗尼爾（Gilles Verniers）也持類似觀點。他對德國之聲說：「即使印度人民黨成功組建了政府，這次選舉對總理個人來說也是一次挫折。」他指出，印度人民黨沒有贏得自己的多數席位，必須依靠聯盟夥伴才能執政。他說：「鑑於印度人民黨將莫迪作為其競選活動的唯一議題，他個人要對其政黨的表現負責。」

「對於新的印度人民黨來說，這是一個未知的領域，他們將面臨兩種選擇：要麼轉向政治和解藝術，要麼進一步走上專制之路。未來將告訴我們總理會選擇哪條道路，這一選擇將決定印度的立場和發展軌跡。」

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