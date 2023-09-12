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卡扎菲
利比亞獨裁者，曾統治該國長達42年，是阿拉伯國家中執政時間最長的領導人。此後被軍事叛亂推翻，本人也在武裝衝突中被打死。
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深度報導
利比亞洪災死傷慘重 上萬人失蹤
利比亞洪災死傷慘重 上萬人失蹤
周二的一場特大暴風雨過後，利比亞發生洪災。堤壩崩潰、建築物被毀，東部城市德爾納至少有四分之一面積被淹，上千人死亡，上萬人失蹤。
自然與環境
2023年9月12日
2023年9月12日
卡扎菲死後10年 民主穩定獨立仍是利比亞的遙遠願景
卡扎菲死後10年 民主穩定獨立仍是利比亞的遙遠願景
10年前，前利比亞獨裁統治者卡扎菲遭槍擊身亡。自此之後利比亞陷入長年內亂之中，原定於今年12月舉行的議會大選也推遲了。
政治
2021年10月20日
2021年10月20日
卡扎菲兒子出獄
卡扎菲兒子出獄
其父穆阿邁爾‧卡扎菲（Muammar Gaddafi）統治利比亞時代，薩阿迪（Saadi）過著花花公子生活。卡扎菲政權垮台後數年，他被監禁。現在，薩阿迪重獲自由。
政治
2021年9月6日
2021年9月6日
希望黯淡：北約軍事幹預利比亞十年後
希望黯淡：北約軍事幹預利比亞十年後
2011年，北約出手，對利比亞境內起來反抗獨裁者卡扎菲的武裝團體提供支持。10年過去了，事實證明，與軍事幹預相連的希望並未能實現。
政治
2021年3月19日
2021年3月19日
法國前總統薩科齊關說案 確定開審
法國前總統薩科齊關說案 確定開審
據說他曾經提議以優渥條件交換內部資訊。他當時並沒有如願以償。現在他將接受法院調查。
政治
2018年3月30日
2018年3月30日
薩科齊因利比亞醜聞被拘
薩科齊因利比亞醜聞被拘
因涉嫌在2007年總統大選競選期間收受利比亞前獨裁者卡扎菲的非法獻金，法國前總統薩克奇本周二在巴黎近郊被警方拘留。63歲的薩克奇一直否認收受過卡扎菲的獻金。
政治
2018年3月21日
2018年3月21日
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