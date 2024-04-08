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南非
南非共和國位於非洲南部。
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即時新聞
2024年4月8日
2024年4月8日
國際法庭就德國協助以色列種族滅絕指控開始聽證
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深度報導
金磚國家如何看待中東衝突？
金磚國家如何看待中東衝突？
全球南方國家對抗佔主導地位的西方：在中東衝突中，金磚國家更傾向於對以色列持批評態度，並站在巴勒斯坦人一邊。然而，該組織並沒有一個正式的共同立場。
政治
2024年2月26日
2024年2月26日
國際法院：以色列須避免加薩發生種族滅絕
國際法院：以色列須避免加薩發生種族滅絕
位於荷蘭海牙的聯合國國際法院周五就南非提出的指控做出判決，要求以色列在加薩地帶採取措施，防止種族滅絕行為發生。不過，國際法院沒有命令以色列在加薩停火。
政治
2024年1月26日
2024年1月26日
國際法院：以色列和南非激辯加薩種族滅絕指控
國際法院：以色列和南非激辯加薩種族滅絕指控
在海牙國際法院，南非對以色列提出了種族滅絕指控，以色列則辯稱這一指控扭曲了事實。南非還請求國際法院採取「臨時措施」，命令以色列立即停止軍事行動，並允許更多的人道主義援助進入加薩。
政治
2024年1月13日
2024年1月13日
阿根廷正式拒絕加入金磚國家
阿根廷正式拒絕加入金磚國家
阿根廷正式退出金磚國家的擴員計劃。新任極右翼總統米萊（Javier Milei）履行了競選承諾，撤銷了該國加入金磚國家的決定。
政治
2023年12月30日
2023年12月30日
金磚新成員「入圈」 西方真的淡定嗎？
金磚新成員「入圈」 西方真的淡定嗎？
金磚集團宣佈吸納6名新成員，自明年起，將有11個金磚成員國。許多西方國家看起來對金磚的擴員反應淡定。不過也有歐洲政治人物擔憂地表示，金磚國家之前就並不和西方站在一起，現在則轉向了與西方對抗。
政治
2023年8月26日
2023年8月26日
擴員後的金磚國家集團有望重塑世界秩序？
擴員後的金磚國家集團有望重塑世界秩序？
聯合國秘書長古特雷斯在金磚國家峰會的講話上對該集團擴員表示肯定，也呼籲對不合時宜的國際機構進行改革。不過，金磚國家集團成員無論是在經濟或政治方面都存在差異，他們能順利合作嗎？
政治
2023年8月25日
2023年8月25日
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