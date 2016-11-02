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南蘇丹

南蘇丹共和國是非洲東北部一個內陸國家，2011年從蘇丹獨立。

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深度報導

Südsudan UNAMIS Soldaten 23.12.2013

「藍盔」部隊爆醜聞 面對暴行熟視無睹

「藍盔」部隊爆醜聞 面對暴行熟視無睹

眼看著政府軍肆意襲擊、婦女被強姦，南蘇丹的聯合國維和部隊卻毫無作為。如今聯合國作出反應，罷免了當地維和部隊的指揮官。
政治2016年11月2日
Südsudan Juba SPLA Rebellen

南蘇丹為何衝突不斷？

南蘇丹為何衝突不斷？

南蘇丹獨立5周年紀念日之際再次發生戰鬥。該國何以戰火難息？
2016年7月13日
China UN-Friedenstruppen für Südsudan

中國赴南蘇丹維和人員遇襲傷亡

中國赴南蘇丹維和人員遇襲傷亡

中國維和人員在南蘇丹遭遇襲擊，其中一人死亡，六人受傷。該國國防部稱，已啟動應急機制。聯合國安理會發表強烈譴責，並表示考慮增派維和部隊。
2016年7月11日
Sudan Darfur Konflikt Flüchtlinge

在德蘇丹人：二等難民？

在德蘇丹人：二等難民？

聯合國對蘇丹的情勢敲響了警鐘。蘇丹西部達爾富爾州的新戰事迫使成千上萬人出逃。而達爾富爾並非蘇丹唯一陷入戰亂的地區。
2016年4月8日
Kaffeebohnen

貧窮南蘇丹的高端咖啡

貧窮南蘇丹的高端咖啡

南蘇丹產的咖啡豆備受青睞。但種植咖啡豆的農民喝不起自己產的咖啡，甚至難以維生。
時尚2016年1月12日02:35 分鐘
Öl Raffinerie in Juba, Sudan

媒體：中國派兵南蘇丹

媒體：中國派兵南蘇丹

據《華爾街日報》報導，中國向南蘇丹派出700名士兵，參加聯合國維和使命，以保護油田及中國工人安全。
2014年9月10日