南海主權爭議升溫 中菲船隻互斥故意衝撞

中國及菲律賓船隻19日再於南海爭議水域發生擦撞，中國海警指控菲方「故意碰撞」中國船隻，菲律賓則反指中國危險行動導致菲律賓船隻受損。該起事件也成為中菲在上個月為緩解緊張局勢達成臨時協議後的最新一起衝突。事後美國駐菲律賓大使也發表聲明，譴責中國，力撐盟友。

（德國之聲中文網）中國海警週一（8月19日）發出一系列聲明表示，一艘菲律賓海警船當日未經中國政府允許，闖入南海爭議水域與中國海警船發生擦撞。

中國海警先是在微信公眾號發佈據稱為該起事件的短片，指擦撞事件發生在19日凌晨3點24分左右，一艘菲律賓海警船「菲4410號」在位於中國海警艇左舷突然轉向，「故意衝撞」中國海警船。

中國海警發言人甘羽稱，事發當時有兩艘菲律賓海警船未經許可「非法闖入」南沙群島（菲稱斯普拉特利群島）仙賓礁（菲稱薩比納礁）鄰近海域，中國海警對菲方船隻「依法實施管控措施，其中『菲4410號』無視中方多次嚴正警告，以不專業、危險方式衝撞中國海警艇」，強調該起擦撞事故「責任完全在菲方」，「我們正告菲方立即停止侵權挑釁」。

隨後又再度發文，指控「菲4410號」在清晨6點，非法衝闖仙賓礁鄰近海域受阻後，不顧中國海警反覆警告，再度闖入仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁、國際亦通稱第二托馬斯礁）附近海域。

甘羽表示，中國海警對菲律賓肇事船採取管控措施，批評菲律賓「違反中菲雙方關於仁愛礁非法坐灘船隻生活物資補給的臨時性安排，嚴重侵犯中國主權」。

菲律賓大使：和中國沒有「君子協定」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

菲律賓反駁故意撞船

菲律賓則反駁北京說法，反稱菲律賓海警在進行補給任務期間，在薩比納淺灘附近「遭遇了中國船隻的非法和侵略性行動」。

菲律賓國家安全委員會、馬尼拉南海特遣部隊發言人馬拉亞（Jonathan Malaya）主張，中菲海警船在薩比納淺灘附近水域對峙，當時兩艘菲律賓船隻正在前往位於帕塔格島（中稱南鑰島）和拉瓦克島（中稱馬歡島）進行補給，結果其中一艘船隻遭到中國海警船「兩度撞擊」，導致輕微結構損壞。

菲律賓特遣部隊聲明寫道，涉及這起事件的兩艘海警船將繼續執行任務，敦促各方保持克制，遵守《聯合國海洋法公約》和其他相關國際法，防止事態進一步升級，並確保在該地區作業的所有船隻的安全。

中美表態

中國外交部發言人毛甯在談到該起事件時表示：「我們希望菲方能夠信守承諾，切實遵守同中方達成的臨時性安排，不要採取使局勢複雜化的舉動，同中方共同管控好海上局勢。」

美國駐菲律賓大使卡爾森（MaryKay Carlson）在社交媒體平臺X上則表示，美國與菲律賓站在一起，「譴責中國海警在薩比納淺灘附近的危險行動，這些行動危及生命並造成（兩艘菲律賓船隻的）損害」。她還說：「我們致力支持我們的朋友、夥伴和盟友根據國際法擁有的權利。」

本月初，菲律賓與中國空軍在有南海主權爭議的黃岩島（菲稱斯卡伯勒淺灘）也曾發生衝突。菲律賓方面指控中國戰機向正在進行例行巡淪的馬尼拉軍機投擲照明彈。中國則反駁稱，解放軍的行為「專業且合法」。

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臨時協議成空談？

中國及菲律賓在過去幾個月以來，多次在南海發生衝突，引發國際關注。今年7月，兩國針對菲律賓補給行動達成「臨時協議」，不過相關細節並未公開，雙方僅表示該協議旨在緩解中菲近期在南海的緊張局勢。

儘管菲律賓一度成功向「馬德拉山號」軍艦運送補給物資，並輪換了駐守人員。但對於北京宣稱：「運補是中方提前得到告知的情況下進行的。經中方現場確認、中方予以放行」，菲律賓則予以否認，指責中國「曲解」該協議。

（路透社、美聯社）

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