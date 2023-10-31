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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭
USA Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi
圖片來源： J. Scott Applewhite/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

南希‧佩洛西

美國民主黨籍政治人物，兩度出任國會眾議院議長，也是歷史上首次擔任此職位的女性。在其數十年的政治生涯期間，佩洛西一直高度關注中國人權議題。

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深度報導

China Peking | Vorbereitungen | Xiangshan Forum

德語媒體：對話總是好於對抗

德語媒體：對話總是好於對抗

繼上周中國外長到訪華盛頓之後，周一，中共中央軍委副主席又在香山防務論壇的主旨講話中強調，中國願意本著互相尊重、和平共處和雙贏合作的精神，發展與美國的軍事關係。
媒體2023年10月31日
美國眾議院議長麥卡錫4月5日在加州接待台灣總統蔡英文

中國未強烈回應蔡麥會 台警告為灰色戰術

中國未強烈回應蔡麥會 台警告為灰色戰術

「蔡麥會」落幕，外界好奇北京反應為何不如佩洛西訪台時激烈。專家分析，在蔡英文會晤麥卡錫的同時，還有多個重量級人物訪華。這些因素如何影響北京的回應方式？台灣對北京做法有何解讀？
政治2023年4月7日
external

美眾院議長麥卡錫有意訪台，台灣人歡迎嗎？

美眾院議長麥卡錫有意訪台，台灣人歡迎嗎？

北京去年為抗議佩洛西訪台，在台海周邊實施實彈軍演，兩岸緊張局勢陡升。而現任美國眾院議長麥卡錫也透露他有意訪台，台灣民眾對此有什麼想法？
政治2023年2月23日01:23 分鐘
去年9月8日，台灣總統蔡英文會見美國眾議員莫菲（Stephanie Murphy）率領的國會代表團。

日經：美眾議院中共特設委員會有意率團訪台

日經：美眾議院中共特設委員會有意率團訪台

共和黨議員魏特曼告訴《日經亞洲》，美國眾院中共特設委員會打算率團出訪台灣。此前，眾院外交委員會主席等人也曾表態有意訪台；眾院議長麥卡錫則說過，中國管不了他要去哪裡。若眾多美國議員皆訪台，對美、中、台三方將帶來什麼衝擊？
政治2023年2月13日
國民黨文傳會今日發表的新聞稿中指出，夏立言率團訪問的三個重點分別為關心在陸台灣民眾、反映基層民意，以及和大陸涉台人士交流。

台灣國民黨副主席夏立言即將率團訪問中國大陸

台灣國民黨副主席夏立言即將率團訪問中國大陸

台灣國民黨副主席夏立言即將再度率團訪問中國大陸，屆時將與新任國台辦主任宋濤舉行會面。有報導稱，夏立言也有可能會見到中共政治局排名第四的常委王滬寧。
政治2023年2月6日
台灣立法院長游錫堃訪美期間，呼籲國際社會捍衛台灣民主（資料照）

台灣立法院長訪美 談捍衛「民主燈塔」重要性

台灣立法院長訪美 談捍衛「民主燈塔」重要性

台海關係緊張之際，台灣立法院長游錫堃訪美，強調台灣是「華語世界唯一的民主政體」，又在國際貿易扮演重要角色，有必要好好守衛。針對麥卡錫或將訪台的消息，游錫堃也做出回應。
政治2023年2月2日
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