南北韓衝突不斷，金正恩真的會按下核按鈕嗎？

南北韓雙方都將各自的軍隊置於高度戒備狀態。但是，常規軍隊根本不可能作戰的北韓，真的可能動用核武器嗎？

（德國之聲中文網）周二（10月15日），北韓炸毀連接韓國的部分道路。韓國政府嚴厲譴責此舉"非常不正常"。這只是這兩個鄰國最近發生的一系列衝突中的最新一起。

南北韓雙方都將各自的軍隊置於高度戒備狀態。人們擔憂一直存在的危險開始升級。

"在首爾，日常生活中並沒有看到有什麼變化，但我們確實需要意識到半島上正在發生的局勢。"韓國左派政黨"新政治國民會議"前活躍政治人物、現任金大中和平基金會董事會成員金相佑（Kim Sang-woo）說。

"我實際上並不相信北方想要或者已經準備好打仗。"他告訴德國之聲，並認為平壤仍在實踐戰爭邊緣政策。

他說："但我確實擔心，意外的衝突可能會導致其他不可預見的後果，並可能輕易升級為一場重大衝突。"

雖然金相佑認為雙方都需要努力緩解緊張局勢，但目前看來並沒有這樣的跡象。

上周三（10月11日），北韓指責韓國軍方三次派遣無人機飛越平壤並散發宣傳傳單。

首爾的國防官員堅持說，韓國沒有派遣無人機，但拒絕說明這些無人機可能來自哪裡。這引發了外界猜測，它們可能是由異見者和脫北者團體操控的。

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命令擊落無人機

北韓領導人金正恩召集了軍事領導人會議，邊境的防空部隊據稱已接到命令：發現任何無人機均予擊落。

金正恩的妹妹金與正稱韓國為"雜種"，並在一份聲明中警告稱，"挑釁者將不得不付出沉重代價。"

韓國則做出回應，將部隊置於戒備狀態，邊境地區確定了可能成為北韓炮火目標的若干危險區域。

首爾國防部警告說，倘若在任何衝突中有韓國公民受傷，北韓將見證其"政權的終結"。

北韓於周二（10月15日）通過炸毀連接韓國的部分道路來作出回應。韓國政府嚴厲譴責北韓此舉"非常不正常"，但表示這是一個象徵性的舉動，旨在強調兩國之間的巨大鴻溝。

已有數代韓國人生活在一個具有攻擊性、不可預測且擁有核武器的鄰國的陰影下。目前在首爾或釜山的街頭並沒有外在的恐慌跡象。

但分析人士表示，最近北韓內部發生了一些根本性的變化，似乎改變了其內部和外部的動態，使得對其未來行動的預測變得更加複雜。

他們指出，金正恩政權通過與俄羅斯的新軍事聯盟得到了支持，這可能讓平壤更加大膽。然而，另一方面，北韓的經濟顯然處於困境，普通民眾正在艱難生存。他們認為，這很容易導致民眾不滿。

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民不聊生， 轉移矛盾

"北韓內部困難重重，金正恩正在試圖團結人民。"金相佑說，"那裡的經濟狀況非常糟糕，造成了嚴重的緊張局勢。因此通過告訴人民，韓國和美國打算摧毀北韓，金正恩希望贏得他們的忠誠。"

除了日常生活的艱難困苦，越來越多的北韓人通過走私到境內的隨身碟瞭解到了韓國人民的舒適生活。

平壤意識到這是對其政權的威脅，正試圖通過日益嚴厲的懲罰來鎮壓這些走私活動。

韓國公州國立大學國際研究副教授林恩貞（Lim Eun-jung）同意，北方民眾"對政權的宣感測到疲憊"，並認為"年輕一代對金正恩的信任較少，導致那裡的局勢不穩定"。

"威脅韓國比發射更多導彈或進行另一次核試驗要便宜，但諷刺的是，他們竟然抱怨無人機散發宣傳材料--過去幾個月，北韓已經向南方發送了數千個裝滿垃圾的氣球。"她告訴德國之聲。

上周，北韓宣佈關閉南北韓邊界交通聯絡。圖為位於南北韓邊界上的統一大橋。 圖片來源： Lee Sang-hoon/Matrix Images/picture alliance

言辭激烈，能力欠奉

韓國政府估計，過去四個月內，有超過6000個攜帶垃圾的氣球越過邊境進入韓國，其中一些造成了建築物和車輛的損壞，另一些引發了火災。

"俄羅斯現在支持北韓，最近還譴責首爾向北方派遣無人機，但他們對氣球入侵我們的空域卻隻字未提，"林恩貞說。

她表示，金正恩可能認為其政權通過與俄羅斯總統普丁的聯盟得到了保護，這一聯盟正處於"蜜月期"。然而，一旦北韓不再擁有俄羅斯需要的東西，這一關係很快就會破裂。

金相佑堅定地認為，儘管北韓口出狂言，但他們自己也明白無法在與韓國及其盟友的戰爭中獲勝。

"問題不在於他們不願意發動戰爭，而是他們不能，因為他們的常規武裝力量無法作戰。"他說。

他同意，核武器仍然是該政權的王牌，但是在明知道按下核按鈕就意味著整個國家滅亡的情況下，金正恩或他的將軍們是否會真的這樣做，仍然是一個問題。

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