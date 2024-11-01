南京大屠殺87周年 上海日本人學校將改上網課

深圳日本人學校一名男童遭刺身亡後，擔憂仇日情緒高漲，上海日本人學校的浦東及虹橋校區將在南京大屠殺87周年紀念日當天改採網上授課。

（德國之聲中文網）據中央社及香港《明報》報導，上海日本人學校的浦東及虹橋校區將在12月13日南京大屠殺死難者國家公祭日當天改採網上授課。

駐上海的日籍媒體相關人員向中央社證實了這項消息稱，因日本方面擔心在南京大屠殺紀念日這樣的敏感時間點，可能令中國民眾的反日情緒高漲，因此為了學生們的安全決定暫停到校上課，改上網課。 據瞭解，當天包括小學部與初中部都將改採網上授課，高中部仍維持到校上課。目前確定採取此措施的僅上海兩所日本人學校，同在上海日本總領事館轄區內的蘇州市、杭州市的日本人學校尚未做出決定。

在過去幾個月內發生了兩起日本人在中國受到襲擊的事件。6月24日，在江蘇省蘇州市一名中國男子襲擊一對日本僑民母子和日本人學校校車上的中國員工。造成1人死亡，2人受傷。中國外交部發言人毛寧稱持刀襲擊事件為 「偶發事件」。

「九一八事變」 93周年當天，深圳日本人學校一名10歲日本男童在學校大門外，被一名男子刺傷腹部後死亡 圖片來源： David Kirton/REUTERS

另一次則是在 「九一八事變」 93周年當天，深圳日本人學校一名10歲日本男童在學校大門外，被一名男子刺傷腹部後死亡。中國外交部發言人林劍事後稱，中國對此事件表達 「遺憾和難過」，但類似事件 「在任何國家都會發生」。

東京早稻田大學政治與國際關係教授重村智計認為這種現象與中國的愛國、反日教育有關：「中國年輕人在學校被灌輸了非常反日的教育，近年來這一現象愈加明顯。」

（綜合報導）

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