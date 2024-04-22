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南中國海主權爭端
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即時新聞
2024年4月22日
2024年4月22日
模擬奪島：美國和菲律賓啟動「肩並肩」軍演
2024年4月20日
2024年4月20日
美菲軍演在即 中國軍機在台灣周邊頻繁活動
2024年4月17日
2024年4月17日
中美防長1年多來首通話 美軍機飛越台海
2024年4月12日
2024年4月12日
美日菲對華釋訊號 深化經濟安全關係抗衡北京
2024年4月11日
2024年4月11日
從海洋到月球 美日峰會達成哪些協議？
2024年4月9日
2024年4月9日
德軍將派軍艦軍機赴印太參加多場軍演
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
菲律賓缺席中國海軍論壇 北京擴張遠洋艦隊
菲律賓缺席中國海軍論壇 北京擴張遠洋艦隊
在中國與菲律賓因南海爭端而升高緊張局勢之際，中國舉辦的「西太平洋海軍論壇年會」和美菲聯合軍演都在本週展開。值得注意的是，菲律賓雖有受邀，卻並未派代表參加中國的海軍年會。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
牆外文摘：馬英九口中的「中國人」是誰？
牆外文摘：馬英九口中的「中國人」是誰？
有評論指出，台灣政大最新調查顯示「自認中國人」比率再創新低，僅有2.4%，馬英九卻仍在習近平面前一口一個「兩岸中國人」、「同屬中華民族、都是炎黃子孫」講得極為順口，違背了台灣主流民意。
政治
2024年4月14日
2024年4月14日
美日菲峰會前夕 南海主權爭端成焦點
美日菲峰會前夕 南海主權爭端成焦點
美國總統拜登本週將在白宮舉行一系列領袖峰會。除了10日與日相岸田文雄會晤外，11日也將首度舉行美日菲三邊峰會。與此同時，美軍司令也批評中國在南海的行動是試圖以武力取得領土空間，破壞區域穩定。
政治
2024年4月10日
2024年4月10日
AUKUS護台海？美「印太沙皇」罕表態
AUKUS護台海？美「印太沙皇」罕表態
美國副國務卿坎貝爾3日表示，由美英澳三國共組的安全聯盟有助於維護台海的和平穩定，被視為非尋常的發言。與此同時，美、日、菲三國領導人將舉行會談，並宣佈計劃在南海展開海軍聯合巡航。
政治
2024年4月4日
2024年4月4日
東南亞風向變？中國首超美國成站隊首選
東南亞風向變？中國首超美國成站隊首選
新加坡智庫最新民調顯示，東南亞民眾在過去幾個月對中國的好感度大幅上升，是2020年以來首度超越美國成為戰略結盟首選。專家認為，若未出現能夠與之匹敵者，中國在該地區的影響力將持續上升。
政治
2024年4月2日
2024年4月2日
客座評論: 中菲南海衝突的危險性大過台海
客座評論: 中菲南海衝突的危險性大過台海
時評人鄧聿文指出，當今世界上兩個最危險的地方是台海和南海。而且僅就今年而言，中國和菲律賓在南中國海圍繞著幾個島礁的爭奪，其危險性要大於台海。「菲中之間的這種『老鼠玩貓』的游戲，時間長了老鼠總有被貓咬著的時刻」。
鄧聿文
評論
政治
2024年3月27日
2024年3月27日
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焦點話題
東協峰會談南海 菲律賓籲中國「停止騷擾」
中國與菲律賓因南海主權爭議而頻起衝突，相關議題是本週的東協特別峰會重要焦點。4日在峰會場邊，菲國外長稱希望以和平方式解決爭端。中國方面至今怎麼回應菲律賓的批評？
政治
2024年3月4日
2024年3月4日