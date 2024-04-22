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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

南中國海主權爭端

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即時新聞

2024年4月22日

模擬奪島：美國和菲律賓啟動「肩並肩」軍演

2024年4月20日

美菲軍演在即 中國軍機在台灣周邊頻繁活動

2024年4月17日

中美防長1年多來首通話 美軍機飛越台海

2024年4月12日

美日菲對華釋訊號 深化經濟安全關係抗衡北京

2024年4月11日

從海洋到月球 美日峰會達成哪些協議？

2024年4月9日

德軍將派軍艦軍機赴印太參加多場軍演

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深度報導

29國海軍代表團22日在西太平洋海軍論壇年會開幕式合影。

菲律賓缺席中國海軍論壇 北京擴張遠洋艦隊

菲律賓缺席中國海軍論壇 北京擴張遠洋艦隊

在中國與菲律賓因南海爭端而升高緊張局勢之際，中國舉辦的「西太平洋海軍論壇年會」和美菲聯合軍演都在本週展開。值得注意的是，菲律賓雖有受邀，卻並未派代表參加中國的海軍年會。
政治2024年4月22日
中國國家主席習近平4月10日在北京會晤台灣前總統馬英九

牆外文摘：馬英九口中的「中國人」是誰？

牆外文摘：馬英九口中的「中國人」是誰？

有評論指出，台灣政大最新調查顯示「自認中國人」比率再創新低，僅有2.4%，馬英九卻仍在習近平面前一口一個「兩岸中國人」、「同屬中華民族、都是炎黃子孫」講得極為順口，違背了台灣主流民意。
政治2024年4月14日
圖為今年3月，菲律賓海警船在南海第二托馬斯礁（中國稱仁愛礁）附近，發現中國海警船逼近菲國補給船。（資料照）

美日菲峰會前夕 南海主權爭端成焦點

美日菲峰會前夕 南海主權爭端成焦點

美國總統拜登本週將在白宮舉行一系列領袖峰會。除了10日與日相岸田文雄會晤外，11日也將首度舉行美日菲三邊峰會。與此同時，美軍司令也批評中國在南海的行動是試圖以武力取得領土空間，破壞區域穩定。
政治2024年4月10日
美英澳三國領導人在2023年3月針對AUKUS發表聯合聲明。左至右分別為：澳洲總理阿爾巴尼斯、美國總統拜登、英國首相蘇納克

AUKUS護台海？美「印太沙皇」罕表態

AUKUS護台海？美「印太沙皇」罕表態

美國副國務卿坎貝爾3日表示，由美英澳三國共組的安全聯盟有助於維護台海的和平穩定，被視為非尋常的發言。與此同時，美、日、菲三國領導人將舉行會談，並宣佈計劃在南海展開海軍聯合巡航。
政治2024年4月4日
ISEAS報告認為，在中國「一帶一路」倡議下受益的印尼、馬來西亞、寮國等國民眾，選擇中國為結盟首選的態勢更明顯。圖為中國出資建造的印尼「雅萬高鐵」。（資料照）

東南亞風向變？中國首超美國成站隊首選

東南亞風向變？中國首超美國成站隊首選

新加坡智庫最新民調顯示，東南亞民眾在過去幾個月對中國的好感度大幅上升，是2020年以來首度超越美國成為戰略結盟首選。專家認為，若未出現能夠與之匹敵者，中國在該地區的影響力將持續上升。
政治2024年4月2日
菲律賓外交部指責中國海警船3月23日在第二托馬斯礁（中方稱仁愛礁）用水炮攻擊運送菲軍士兵的民用船隻，造成船隻損壞、部分船員受傷

客座評論: 中菲南海衝突的危險性大過台海

客座評論: 中菲南海衝突的危險性大過台海

時評人鄧聿文指出，當今世界上兩個最危險的地方是台海和南海。而且僅就今年而言，中國和菲律賓在南中國海圍繞著幾個島礁的爭奪，其危險性要大於台海。「菲中之間的這種『老鼠玩貓』的游戲，時間長了老鼠總有被貓咬著的時刻」。
鄧聿文
評論
政治2024年3月27日
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焦點話題

圖為菲律賓外長馬納羅去年4月與時任中國外長的秦剛在馬尼拉會談。（資料照）

東協峰會談南海 菲律賓籲中國「停止騷擾」

中國與菲律賓因南海主權爭議而頻起衝突，相關議題是本週的東協特別峰會重要焦點。4日在峰會場邊，菲國外長稱希望以和平方式解決爭端。中國方面至今怎麼回應菲律賓的批評？
政治2024年3月4日