十件大事看2024中國
恆大勒令清盤，並爆出曾虛增收入5600億，許家印被終身禁入證券市場。中國兩任國防部長被開除黨籍軍籍，秦剛下落仍未公開。中國對台軍事施壓常態化。香港「23條」通過，「47人」案宣判，戴耀廷獲刑十年。
沒有總理記者會的兩會
30年的傳統終結：2024年3月的兩會沒有總理記者會。已故前總理李克強曾在2020年記者會上指出，中國有六億人月入不足千元，引起軒然大波。今年兩會上，李強表示經濟增長目標為5%左右。習近平提出「新質生產力」口號，但高科技能否創造足夠就業崗位存疑。與此同時，軍費開支增幅為7.2%，與去年持平。
高層動蕩、去向成謎
2024年7月中共三中全會公報稱秦剛為「同志」， 表明他未被完全排斥，但去向仍是個謎。此前6月，前國防部長李尚福與其前任魏鳳和均被開除黨籍軍籍。中共中央政治局公告稱二人均收受巨額錢款，魏鳳和還被指「信仰坍塌」。11月底，中國國防部宣佈，海軍上將、中央軍委委員、政治工作部主任苗華因「嚴重違紀」停職調查。
恆大虛增巨額收入 許家印被禁證券市場
2024年1月，中國房地產巨頭恆大被勒令清盤。3月，中國證監會稱，在2021年崩盤前兩年，恆大虛增收入5641.46億元。恆大創始人許家印被終身禁入證券市場。恆大負債超過2.4兆元人民幣。中國房地產被認為曾貢獻了中國經濟增長的三分之一，並雇傭大量工人。
如何救經濟？
2024年11月，中國政府批准10兆元經濟振興計劃，不過，不是用於消費，而是化解地方債務。這一金額被外界認為遠遠不夠：國際貨幣基金組織估計中國地方債務額高達60兆元。12月，中共中央政治局宣佈將實施「適度寬松」的貨幣政策，被認為是14年來第一次：14年來一直是「穩健」。美國總統川普明年上台，預計中國出口可能愈受阻力。
歐盟加徵關稅 產能過剩何去何從
2024年10月底，歐盟宣佈正式對中國產電動汽車加徵關稅：在原有10%的基礎上，加徵最高35.3%的新關稅。在此之前的一年內，歐中就此進行了八輪談判，但歐盟官員稱仍有「重大分歧」。德國汽車製造商反對該關稅，擔心反制。與此同時，包括中國汽車在內的製造業存在產能過剩，在多個國家受到關稅阻擋。
五十年代以來首次提高退休年齡
2024年9月，中國政府宣佈延遲退休。官方稱，男性60歲退休、女性55歲和50歲退休是50年代依據國情制定，如今特別是老齡化帶來影響。在漸進式延遲下，到2040年，男性退休年齡將達到63歲，女性幹部為58歲，女性工人為55歲。中國社科院2019年曾公佈一份報告稱，養老金將在2035年枯竭。早在11年前，中國政府就已正式提出漸進式延遲退休政策，但一直受到很大反對聲。
中國台灣「互不隸屬」
2024年1月，賴清德贏得大選，並於5月正式就任。10月，在慶祝台灣國慶演說中，賴清德稱「中華民國已在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬」，「中華人民共和國無權代表台灣」。不過，他同時表示，有決心致力維護台海和平穩定，也願意和中國共同因應氣候變遷和傳染病。北京予以譴責，並以軍演回應。
對台軍事施壓常態化
2024年5月賴清德就職後，北京舉行「聯合利劍-2024A」環台演習；10月雙十節講話後，「聯合利劍-2024B」如期而至。軍演模擬封鎖台灣。創紀錄的中國軍機飛越台海中線。12月，賴清德出訪太平洋三國，過境夏威夷和關島。一周後，台灣國防部表示，在日本列島以南水域到南中國海之間，出現近90艘中國海軍和海警船隻，為30年來最大規模的中國海軍部署。分析認為，中國對台軍事施壓正在常態化。
北京「支持盡快」立法 23條通過
2024年3月，香港通過「23條」立法。立法會投票，0票反對。這是繼2003年後，港府再度推動23條立法。當年民間憂慮23條侵害自由和人權，引發50萬人在七一回歸紀念日上街抗議，最終擱置立法。此後數任特首都沒再把這個政治敏感話題提上議程。今年兩會期間，中國副總理丁薛祥表示支持香港盡快完成23條立法。特首李家超7月稱，已立法的23條與國安法「渾然一體」。
「47人」案宣判
香港最大規模國安案件「47人」案宣判：法律學者戴耀廷獲刑10年；社運人士鄒家成，被判處7年9個月；前區議會議員趙家賢、區諾軒分別遭判7年和6年9個月；前《立場新聞》記者何桂藍判刑7年；外號「長毛」的前立法會議員、社民連主席梁國雄被判處6年9個月；前香港眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月；還有其他被告被判四年到七年。被告中幾乎包含香港所有民主派政黨和許多著名政治領袖，年齡介乎20多歲到60多歲不等，涵蓋不同政治光譜。他們幾乎在同一天被捕：2021年1月6日，警方國安處在全港展開大規模拘捕。兩年後案件才開審。至宣判之日，大部分被告已被關押1356天。