香港最大規模國安案件「47人」案宣判：法律學者戴耀廷獲刑10年；社運人士鄒家成，被判處7年9個月；前區議會議員趙家賢、區諾軒分別遭判7年和6年9個月；前《立場新聞》記者何桂藍判刑7年；外號「長毛」的前立法會議員、社民連主席梁國雄被判處6年9個月；前香港眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月；還有其他被告被判四年到七年。被告中幾乎包含香港所有民主派政黨和許多著名政治領袖，年齡介乎20多歲到60多歲不等，涵蓋不同政治光譜。他們幾乎在同一天被捕：2021年1月6日，警方國安處在全港展開大規模拘捕。兩年後案件才開審。至宣判之日，大部分被告已被關押1356天。