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匯率
在經濟學上，匯率定義為兩國貨幣之間兌換的比例。
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深度報導
客座評論：中國經濟可以看高一線
客座評論：中國經濟可以看高一線
經濟學者沈凌分析認為，中國政府沒有延續連續多年來不斷下調經濟增長率目標值的慣性，把目標依舊定在了5%，這表現出政府意識到持續減緩增速帶來的負面影響，決意提高經濟增長率。
經濟
2024年3月11日
2024年3月11日
證監會、「國家隊」出手維穩，中國A股反彈
證監會、「國家隊」出手維穩，中國A股反彈
中國證監會周二發布更多資本市場維穩措施，以加強融券業務監管，限制賣空。同時國有基金下場救市，促成當日A股應聲反彈。
經濟
2024年2月6日
2024年2月6日
美國未認定任何主要貿易夥伴操縱匯率
美國未認定任何主要貿易夥伴操縱匯率
美國財政部周二表示，看起來沒有主要貿易夥伴在操縱本國貨幣。目前，中國、德國、越南、馬來西亞、新加坡、台灣位列美國的外匯「監測名單」，同時瑞士和韓國從該名單中除名。
經濟
2023年11月8日
2023年11月8日
盧布跌跌不休 背後有哪些原因
盧布跌跌不休 背後有哪些原因
俄羅斯貨幣盧布近期持續走弱。目前，盧布兌美元已跌破100大關。幾個月來，俄羅斯央行一直在尋找應對本國貨幣疲軟的良方，然而到目前為止，成效有限。
經濟
2023年8月15日
2023年8月15日
客座評論：下次金融危機會有多深？
客座評論：下次金融危機會有多深？
矽谷銀行和瑞信接連倒下，還會有其他金融機構步其後塵嗎？這一切和美國與中國之間的競爭，有怎樣的關係？誰又能笑到最後？
經濟
2023年3月21日
2023年3月21日
美元堅挺 今年漲幅創7年最高
美元堅挺 今年漲幅創7年最高
今年以來，美元兌一籃子貨幣的匯率在2022年迄今已上漲約 8.4%，創七年來最大年度漲幅。日元、歐元、英鎊，幾乎所有貨幣在美元強勢面前紛紛下挫。
經濟
2022年12月30日
2022年12月30日
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