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匯率

在經濟學上，匯率定義為兩國貨幣之間兌換的比例。

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深度報導

資料照片：中國九江的LED燈帶生產車間

客座評論：中國經濟可以看高一線

客座評論：中國經濟可以看高一線

經濟學者沈凌分析認為，中國政府沒有延續連續多年來不斷下調經濟增長率目標值的慣性，把目標依舊定在了5%，這表現出政府意識到持續減緩增速帶來的負面影響，決意提高經濟增長率。
經濟2024年3月11日
周二中國股市全線翻紅

證監會、「國家隊」出手維穩，中國A股反彈

證監會、「國家隊」出手維穩，中國A股反彈

中國證監會周二發布更多資本市場維穩措施，以加強融券業務監管，限制賣空。同時國有基金下場救市，促成當日A股應聲反彈。
經濟2024年2月6日
美國將越南、中國、德國、馬來西亞、新加坡和台灣位列外匯「監測名單」

美國未認定任何主要貿易夥伴操縱匯率

美國未認定任何主要貿易夥伴操縱匯率

美國財政部周二表示，看起來沒有主要貿易夥伴在操縱本國貨幣。目前，中國、德國、越南、馬來西亞、新加坡、台灣位列美國的外匯「監測名單」，同時瑞士和韓國從該名單中除名。
經濟2023年11月8日
本周一，盧布相對美元繼續貶值，達到近一年半以來最低點

盧布跌跌不休 背後有哪些原因

盧布跌跌不休 背後有哪些原因

俄羅斯貨幣盧布近期持續走弱。目前，盧布兌美元已跌破100大關。幾個月來，俄羅斯央行一直在尋找應對本國貨幣疲軟的良方，然而到目前為止，成效有限。
經濟2023年8月15日
金融巨頭瑞信陷入危機令人震驚

客座評論：下次金融危機會有多深？

客座評論：下次金融危機會有多深？

矽谷銀行和瑞信接連倒下，還會有其他金融機構步其後塵嗎？這一切和美國與中國之間的競爭，有怎樣的關係？誰又能笑到最後？
經濟2023年3月21日
全部下跌！美元它一枝獨秀

美元堅挺 今年漲幅創7年最高

美元堅挺 今年漲幅創7年最高

今年以來，美元兌一籃子貨幣的匯率在2022年迄今已上漲約 8.4%，創七年來最大年度漲幅。日元、歐元、英鎊，幾乎所有貨幣在美元強勢面前紛紛下挫。
經濟2022年12月30日
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