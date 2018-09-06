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北風
北風本名溫雲超，知名記者、撰稿人、社會活動家。原籍中國廣東，曾居香港，後旅居紐約。
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深度報導
黑金星——見過金正日的韓國間諜
黑金星——見過金正日的韓國間諜
最近，一部根據真人真事改編的諜戰片《北風》在韓國熱映。故事主人公是一名代號「黑金星」的前韓國情報員，90年代偽裝成商人赴北韓蒐集核武情報，金正日曾會晤過他。
政治
2018年9月6日
2018年9月6日
中國對微軟高管進行「反壟斷調查」詢問
中國對微軟高管進行「反壟斷調查」詢問
中國國家工商總局專案組，今日起對微軟全球副總裁瑪麗‧斯納普一行進行了反壟斷調查詢問。
2014年8月4日
2014年8月4日
「六四」前學生領袖隻身闖關，重回天安門
「六四」前學生領袖隻身闖關，重回天安門
「八九學運」前學生領袖周鋒鎖，以遊客身份成功入境北京，並順利重回天安門和探訪北京第一看守所。6月4日他遭北京國保遣返。 網友盛贊：周鋒鎖重新帶回八九精神。
2014年6月7日
2014年6月7日
「憤怒的小鳥」否認充當間諜
「憤怒的小鳥」否認充當間諜
"憤怒的小鳥"游戲開發商羅維奧（Rovio）公司在其官網表態，否認充當間諜。
2014年2月1日
2014年2月1日
「人肉搜索」或被問責
「人肉搜索」或被問責
繼央視節目狠批「人肉搜索」為「網路暴力行為」後，國信辦也表示要堅決「採取措施制止」。
2013年12月19日
2013年12月19日
谷歌董事長：十年內審查消失
谷歌董事長：十年內審查消失
據路透社消息，谷歌執行董事長埃裡克.施密特（Eric Schmidt）在一次演講中預言：先進的網路技術，將在10年內終結網路審查，並幫助公眾戰勝政府的監管，奪回權力。
2013年11月22日
2013年11月22日
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