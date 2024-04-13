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北韓
全世界為數不多的社會主義國家之一，也是少有的幾乎處於孤立狀態的國家。
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即時新聞
2024年4月13日
2024年4月13日
趙樂際訪平壤 贊中朝關係「譜寫新篇章」
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深度報導
客座評論：習近平會邀金正恩訪華嗎？
客座評論：習近平會邀金正恩訪華嗎？
政治時評人鄧聿文認為，莫斯科如今是平壤的「一哥」,普丁比習近平對金正恩更有影響力。雖然這一情況未來隨時會發生改變，但北京當下可能不會滿足平壤的獅子大張口。
鄧聿文
評論
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
為什麼日本首相尋求與金正恩舉行峰會？
為什麼日本首相尋求與金正恩舉行峰會？
美國總統拜登周三表示，他支持日本首相岸田文雄和北韓最高領導人金正恩之間舉行面對面會談。岸田希望自己能夠成為20年來首位與擁有核武器的平壤最高領導人舉行會談的日本首相。
政治
2024年4月11日
2024年4月11日
北韓如何竊取加密貨幣資助核計劃
北韓如何竊取加密貨幣資助核計劃
聯合國報告稱，北韓六年竊取30億美元加密貨幣，用於資助其核彈和遠程導彈計劃。這筆資金甚至佔到該國外匯收入的約一半。加密貨幣行業對此深感憂慮。
經濟
2024年3月30日
2024年3月30日
北韓稱已成功進行高超音速導彈固體燃料發動機測試
北韓稱已成功進行高超音速導彈固體燃料發動機測試
北韓官方媒體本周三（3月20日）發布報導稱，北韓已成功進行「新型中程高超音速導彈」固體燃料發動機測試，金正恩到場監督。
政治
2024年3月20日
2024年3月20日
古巴與韓國建交 與北韓友誼小船說翻就翻？
古巴與韓國建交 與北韓友誼小船說翻就翻？
韓國與古巴建立了正式外交關係，北韓尚未就此公開表態。但有媒體報導，北韓將古巴稱為「叛變者」。
政治
2024年3月8日
2024年3月8日
微軟:中俄等國利用AI完善駭客技術
微軟:中俄等國利用AI完善駭客技術
周三發布的一份報告宣稱，俄羅斯、中國和伊朗等國擁有官方背景的駭客團體正在利用微軟投資開發的OpenAI完善其技術手段，以便更好的蒙騙攻擊目標。
政治
2024年2月18日
2024年2月18日
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