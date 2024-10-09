北韓關閉同韓國的邊境交通

北韓同韓國的關係再度陷入冰點：平壤當局計劃全面關閉同韓國的邊境交通。那麼，北韓這樣做的目的又是什麼呢？

（德國之聲中文網）南北韓邊境是世界上軍事戒備程度最高的邊境。只有少許幾條公路和一條很少使用的鐵路將共產主義的北韓和實行民主的韓國連接在一起。而現在北韓當局卻要關閉這僅有的幾條邊境通道。平壤宣稱，這樣做是為了保障國家安全以及防範戰爭的發生。

北韓人民軍總參謀部表示，此舉是對韓國最新軍演所作出的回應。北韓官方的朝中社報導稱，平壤領導層認為此次軍演是對北韓的挑釁，也是發動侵略的預演。同以往一樣，北韓當局還表示，美國在該地區部署戰略核武器也是促成北韓關閉邊境的原因之一。



北韓軍方表示，南部邊境將被持久性關閉。按照相關計劃，從北韓通往韓國的公路和鐵路聯絡「將被完全切斷，我方邊境地區將建造堅固的防禦工事。」

象徵多於實質

韓國情報部門則表示，北韓方面早在今年夏季就已開始拆除連接南北韓兩國的鐵路路段。而現在關閉雙方僅存的幾條公路和鐵路連接只是象徵性措施，因為南北韓邊界上的直接聯絡早已中斷多年。例如，跨境鐵路僅在2007年至2008年期間短暫營運過14個月。

2000年前後，南北韓雙方曾有過一段關係緩和的時期。當時北韓方面在邊界地帶設立了開城經濟特區，允許韓國企業主設立工廠，由北韓員工生產服裝等產品。而在北韓東部邊界地區，數千名韓國遊客更獲准前往金剛山地區參觀旅遊。

北韓當權者金正恩宣佈韓國為平壤的「頭號敵人」。 圖片來源： KCNA VIA KNS/AFP

南北韓關係陷入低谷

目前，南北韓關係已經陷入歷史性低谷。民選的韓國政府宣稱，過去幾個月當中，北韓方面在本已戒備森嚴的南北韓邊界一帶又埋設了數以萬計的新地雷，佈雷過程中曾發生數起爆炸事件，造成多名北韓士兵喪生。

北韓當權者金正恩已將韓國宣佈為平壤的「頭號敵人」，並表示北韓會進一步擴展武器研發計劃，其中包括戰術性核武器的研發。作為回應，韓國則加強了同美國的防禦合作。



（法新社，德新社，路透社）

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