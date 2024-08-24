北韓譴責美國最新核戰略計劃

朝中社報導稱，北韓將「以各種方式增強其戰略力量，以控制和消除可能因華盛頓修訂計劃而產生的各種安全挑戰」。

（德國之聲中文網）北韓周六（8月24日）表示將推進其核能力，以回應美國修訂其核戰略計劃的報告。

北韓官媒朝中社報導稱，北韓將「以各種方式增強其戰略力量，以控制和消除可能因華盛頓修訂計劃而產生的各種安全挑戰」。

資料照片：北韓試射其遠程彈道導彈火星12（2017年） 圖片來源： KCNA/AP Photo/picture alliance

據《紐約時報》報導，美國總統拜登今年三月批准了一項核戰略計劃，旨在為應對俄羅斯、中國和北韓可能協調一致的核對抗做準備。這項高度機密的計劃首次調整了華盛頓針對中國核武庫快速擴張的威懾戰略。

朝中社稱，北韓外交部「對美國的行為表示嚴重關切，並嚴厲譴責和拒絕」。報導說，北韓誓言將推進核力量建設，使其足夠且可靠，以堅決捍衛其主權。自二戰後北韓建國以來，平壤和莫斯科一直是盟友。自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，兩國關係更加緊密。

美國和韓國指責北韓向俄羅斯提供彈藥和導彈以支持其在烏克蘭的戰爭。

北韓宣稱自己是「不可逆轉」的核武器國家，稱提供武器給俄羅斯的指控「荒謬」。

今年3月，俄羅斯利用其在聯合國安理會的否決權終止了對聯合國北韓制裁的監督，此前監督員們報告了莫斯科的違規行為。

中國，作為北韓的另一個關鍵盟友，在俄羅斯對烏克蘭的侵略中自稱為中立方，並表示不會像美國和其他西方國家那樣，向任何一方提供致命援助。

但中國是俄羅斯的親密政治和經濟盟友，北約成員國稱北京是戰爭的「決定性支持者」。

自烏克蘭衝突開始以來，莫斯科將北京視為經濟生命線，兩國在西方對俄羅斯實施嚴厲制裁的情況下，貿易額創下了歷史新高。

（法新社）

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