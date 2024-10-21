北韓派兵增援俄侵烏戰爭？ 北約回應

韓國情報部門上周五指責北韓向俄羅斯派兵，支持其對烏戰爭。本周一，韓國外交部召見俄大使表示抗議，要求撤出在俄部署的北韓軍隊。北約秘書長呂特表示，如果該消息屬實，將意味著事態的「重大升級」。

（德國之聲中文網）據美聯社報導，韓國外交部本周一（10月21日）召見了俄羅斯駐韓國大使格奧爾基‧季諾維也夫（Georgy Zinoviev），抗議北韓與俄羅斯深化軍事合作，要求立即撤出據稱部署在俄羅斯的北韓軍隊。

韓國外交部本周一發表聲明稱，在會見俄羅斯大使格奧爾基‧季諾維也夫時，韓國外交部第一副部長金弘均（Kim Hong Kyun）"以最強烈的措辭譴責"北韓派遣軍隊的行為，稱其對韓國和國際社會構成"嚴重的安全威脅"。他還表示，韓國將與國際社會合作，動用一切可能的手段來應對威脅其重要國家安全利益的行為。季諾維也夫則回答說，他將向本國政府轉達韓國的立場。

俄羅斯大使館本周一發表聲明並援引季諾維也夫的話稱，俄朝合作遵循國際法進行，並不針對韓國的安全利益。據法新社報導，克里姆林宮發言人德米特裡‧佩斯科夫（Dmitry Peskov）本周一拒絕回答記者俄羅斯是否使用北韓軍隊的問題。他僅表示："北韓是我們的近鄰和夥伴，我們在各個領域發展關係，這是我們的主權。我們將繼續進一步發展這種合作。"

北韓方面迄今對有關其向俄羅斯派軍隊的消息保持沉默。

韓國情報部門爆北韓派兵支持俄羅斯

上周五，韓國國家情報院指責北韓軍隊已於本月初派遣約1500名士兵乘坐俄羅斯船隻抵達海參崴。这些士兵正在那裡為增援俄羅斯侵烏戰爭做準備。韓國國家情報院還稱，北韓已決定總共派遣約1.2萬名士兵增援俄羅斯對烏戰爭，其中包括特種部隊；這些士兵將獲得俄羅斯制服和假身份，以掩蓋其真實身份。

韓國國家情報院有關北韓軍隊動向的訊息基於衛星圖像和面部識別軟體。韓方在與烏克蘭情報機構合作時曾使用過這些軟體。

韓國國家情報局公佈的未註明日期的衛星圖像顯示，俄羅斯船隻從北韓羅先市羅津港出發。韓方稱船上裝載著武器。 圖片來源： Kim Jae-Hwan/Sopa/Zuma/picture alliance

韓國總統尹錫悅上周五當天主持召開緊急安保會議。韓國總統府之後發表聲明稱，當前北韓與俄羅斯關係日益緊密，已經超出軍事物資輸送範圍，北韓實際派遣了軍隊援助俄羅斯，該做法對韓國乃至國際社會的安全構成嚴重威脅。韓國政府在友邦的協助下對北韓軍援俄羅斯的動向始終保持密切追蹤，今後也將緊密關注相關情況，並積極採取必要措施應對。

韓聯社播出的俄羅斯烏蘇裡斯克（Ussuriysk）軍事設施的衛星圖像。韓國國家情報院 (NIS) 稱，北韓軍人正在在該軍事設施進行訓練。 圖片來源： Sopa/Sipa/picture alliance

次日，烏克蘭官員公佈了一段影片，並稱影片顯示數十名北韓新兵排隊領取俄羅斯軍服。發布該影片的烏克蘭文化和訊息部下屬的戰略通信和訊息安全中心稱，這段影片是一名俄羅斯士兵最近幾天拍攝的，但沒有說明是如何獲得的該影片。此前，烏克蘭軍事情報局局長基裡洛‧布達諾夫（Kyrylo Budanov） 在當地媒體上聲稱，目前約有1.1萬名北韓步兵正在俄羅斯東部訓練。他預測這些士兵將在11月前準備好參加戰鬥。美聯社稱，無法獨立核實這段影片。

北約秘書長呂特與韓國總統通電話

據法新社、路透社報導，尹錫悅本周一已與北約秘書長馬克‧呂特（Mark Rutte）通電話，討論了首爾方面所說的北韓向俄羅斯派遣軍隊的行為。呂特稱，如果消息屬實，那麼北韓此舉違反了聯合國的制裁，令人嚴重關切。呂特10月21日在社交平台"X"（前推特）上發文公開與韓國總統尹錫悅通電話的消息，指出他與韓國總統尹錫悅談到了北約"與首爾的密切夥伴關係、國防工業合作以及歐洲-大西洋和印度-太平洋的互聯安全"。呂特還表示："如果北韓派兵與俄羅斯在烏克蘭並肩作戰，將意味著重大升級。"

上周五，呂特曾表示北約"目前"無法確認韓國有關北韓決定派兵增援俄羅斯對烏戰爭，以及已經將1500名士兵送到俄羅斯遠東地區參加培訓的情報，但"這一情況當然隨時可能改變"。

朝俄關係日益密切

自北韓二戰後成立以來，平壤和莫斯科一直是盟友。

2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後，朝俄兩國關係更加密切。首爾和華盛頓方面聲稱金正恩一直在向俄羅斯運送武器，支持其對烏戰爭。

今年6月，俄羅斯總統普丁訪朝，雙方簽署了《俄朝全面戰略夥伴關係條約》。據塔斯社10月14日消息，俄羅斯總統普丁已向國家杜馬提交了關於批准該條約的法案。法案中規定，當簽約方中的一方遭受他國攻擊而處於戰爭狀態時，另一方將立即調動一切手段提供軍事及其他援助。

普丁訪朝：兩國簽署戰略夥伴關係協定 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

許多觀察家認為，除了莫斯科提供的安全保證外，平壤還希望從俄羅斯獲得外匯以及軍事技術，以作為其派兵支持俄羅斯的回報。從國際社會的角度來看，最糟糕的情況肯定是俄羅斯對北韓核計劃提供支持。

在10月21日中國外交部的例行記者會上，英國廣播公司（BBC）記者提問，首爾和基輔的情報機構都聲稱，目前有北韓士兵在俄羅斯境內，中方對此有何評論。中國外交部發言人林劍回答說，"中國的立場是一貫明確的，希望各方推動緩和局勢，致力於政治解決。"

（法新社、路透社等）

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