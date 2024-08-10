北韓將逾萬名災民遷往首都安置

儘管國際社會願意提供援助，但是北韓領導人金正恩堅持「以自力更生為基礎」賑災救困，已計劃將大約1.5萬名洪災受害者遷往平壤安置。

（德國之聲中文網）北韓官媒周六（8月10日）報導，北韓將把超過1.5萬名洪災受害者遷往首都。儘管國際社會願意提供援助，但是北韓領導人金正恩堅持「以自力更生為基礎」賑災救困。

北韓政府上周表示，7月底創紀錄的暴雨導致大量（未指明數量）人員死亡，房屋坍塌，農田淹沒。主要受災地區位於靠近中國的北韓北部。

根據朝中社的報導，金正恩周五在視察受洪災影響的義州時表示，政府計劃將來自北部地區的約1.5萬名洪災受害者安置在首都的庇護設施中，直到他們被毀的房屋重建完畢。

金正恩表示，該計劃將包括食物和醫療援助，以及為被遷徙的數千名學生提供的教育支持，這將是「國家的首要任務」。

北韓發生洪災之後，國際社會紛紛提供援助，包括來自韓國的支持。儘管兩國關係緊張，但韓國通過韓國紅十字會提出了人道主義援助意願。

平壤方面稱，莫斯科也提出了類似的援助提議，而據韓聯社報導，中國和聯合國兒童基金會也表示願意提供幫助。

據朝中社報導，金正恩周五表示，北韓的恢復工作將「完全以自力更生為基礎」，

不過，報導也稱，金正恩對「各個外國和國際組織提出的人道主義援助表示感謝」。

執政十年 站在十字路口的金正恩 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

韓國媒體報導，北韓在此次洪災中死亡和失蹤人數可能高達1,500人。但金正恩周五駁斥了這些報導，稱其為「嚴重挑釁」和「對所有安全無恙的洪災受害者的侮辱」。

因為基礎設施薄弱，自然災害往往對這個孤立且貧困的國家產生巨大影響。而且由於森林砍伐嚴重，該國很容易發生洪災。

近年來，兩韓關係處於冰點。北韓最近宣佈在南部邊境部署了250個彈道導彈發射器。

（法新社等）



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