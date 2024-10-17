北韓宣佈已修憲將韓國定義為「敵對國家」

朝中社周四稱，最近切斷南北方之間的公路和鐵路聯繫的行動符合該國憲法將韓國視為「敵對國家」的定義。專家分析認為，金正恩已經告別父輩和祖輩對於南北關係的官方定調，放棄南北統一，將韓國視為敵對國家，也不想再與對方有任何關係。

（德國之聲中文網）北韓方面周四表示，該國憲法現在已經正式將韓國定義為「敵對」國家。自今年早些時候金正恩呼籲修法以來，這是平壤方面首次確認這一變更。

今年1月，北韓最高領導人金正恩宣稱韓國為本國「頭號敵人」，撤銷了負責南北韓關係以及統一事務的相關機構，表示對於南北統一不再感興趣。

背景分析：南北韓衝突不斷，金正恩真的會按下核按鈕嗎？

北韓在邊界加強了安全措施，並炸毀了連接兩國的道路和鐵路，稱這是根據憲法的「不可避免和合法的措施」。該國官方通訊社朝中社（KCNA）表示，此舉「符合北韓民主主義人民共和國憲法」，該法「明確將大韓民國定義為敵對國家」。

法新社指出，北韓最高人民會議上周召開了會議，專家猜測這次會議按照金正恩今年1月提出的呼籲，對憲法中涉及如何定義南北關係的部分進行了修訂。

根據1991年達成的朝韩協議，朝鮮半島南北雙方之間是一種「特殊關係」，而非國與國關係，意在著眼未來最終實現統一。

维也纳大學研究朝鮮半島問題的專家弗蘭克教授（Rüdiger Frank）在接受德國之聲採訪時指出，金正恩上周在以他名字命名的國防大學演講時再次強調，他現在不想再和韓國有任何關係，只希望對方能夠不要再管他。

專家分析：金正恩已經告別了父親和祖父對於南北關係的官方定調 圖片來源： KCNA VIA KNS/AFP

弗蘭克分析認為，這就是平壤的新政策：「韓國已經被視為外國，一個敵對的國家，金正恩已經不再像父輩和祖父輩時代的官方論調那樣，將南韓視為被敵方吞併的國土。現在對他來說，韓國只是一個他不想再與之有任何關係的敵國。」

中方表態強調「一貫立場」

在10月17日的中國外交部例行記者會上，發言人毛寧對記者有關北韓將韓國定義為「敵對國家」的問題回答道，中國在朝鮮半島問題上的立場是一貫的，中方「始終認為維護半島的和平穩定，推動半島問題政治解決進程符合各方的共同利益」，她表示希望各方「共同為此作出建設性的努力」。



北京是北韓主要的外交盟友和經濟後盾，但同時中國也與韓國保持著緊密的貿易聯繫。

位於首爾的北韓研究大學（University of North Korean Studies）教授楊武仁（Yang Moo-jin）對法新社表示：「北韓持續加固南部邊界防禦似乎反映了平壤面對敵國永久鞏固敵對狀態的意圖。」

什麼導致南北韓關係再度降至冰點？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

一位居住在南北韓邊界附近的韓國小企業主柳東宇（音譯，You Dong-woo）對法新社說，剛開始他以為北韓只是在「作秀」，「但後來看到他們炸毀道路和鐵路之後，我開始擔心了」，76歲的他說，「我們這個年紀已經沒什麼好怕的了。如果要爆發戰爭的話，我最擔心的是孩子們。」

建築工人文秉洙（音譯，Moon Byung-soo）則告訴法新社記者，他擔心局勢急劇升級，因為北方「已經在公然談論對韓國使用核武器」。

北韓方面也在不斷指責韓國派遣無人機進入其首都平壤，並且投放反對北韓政權的宣傳資料。首爾軍方最初是否認派遣無人機，後來又拒絕對此事置評。平壤則稱如若再發現一架無人機入境的話，將會「視其為宣戰」。

在韓國高麗大學和首爾慶南大學北韓研究所擔任客座教授、曾多次到訪北韓和韓國的弗蘭克教授認為，韓國方面也希望通過局勢的某種有限度升級，來提醒自己的盟友美国不要忽略朝鮮半島問題。

弗蘭克指出，70年代的時候時任美國總統吉米‧卡特就提出過要撤走美国駐韓軍隊，川普在擔任總統期間也重申過這一點——而他有可能再次入主白宮。「我們知道，美國目前正忙於烏克蘭和中東事務，很有可能不再把重點放在朝鮮半島。這種情況從韓國的角度來看也是極其危險的。」



（法新社等）

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