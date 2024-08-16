北溪管道：天然氣、政治與戰爭

2022年9月，「北溪」位於海底的天然氣管道因發生爆炸受損，結束了德俄之間長期備受爭議的這項合作關係。如今，德國檢方正在尋找一名烏克蘭嫌疑人，但此人顯然已經逃回烏克蘭。讓我們回顧一下該項目的來龍去脈。

（德國之聲中文網）2022年9月，在俄羅斯全面入侵烏克蘭六個月後，連接俄羅斯與德國的北溪天然氣管道在波羅的海海底因發生爆炸受損。

事情過去快兩年了，德國檢方正在尋找一名烏克蘭嫌疑人，但此人顯然已經逃回烏克蘭。

北溪管道的規劃與開工

2005年：德國總理施羅德與俄羅斯總統普丁簽署了一份意向聲明，計劃修建北溪1號管道。其目標是繞過過境國，通過波羅的海將俄羅斯的天然氣輸送到德國。這一想法的最早提議可以追溯到20世紀90年代。

普丁與施羅德多年來保持著密切聯繫。 圖片來源： J. Bauer/AP/picture-alliance

2006年：北溪公司（Nord Stream AG）成立，負責項目的規劃和實施。俄羅斯國有公司俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）和幾家歐洲能源供應商參與其中，因為不僅德國對天然氣業務感興趣。

2010年：北溪1號管道開始建設。這是一條長達1224公里雙管道，連接俄羅斯的維堡與德國梅克倫堡-前波美拉尼亞州的盧布明鎮。

2011/2012年：北溪1號管道啟用，營運商聲稱該管道至少可以為歐洲供應天然氣50年。根據北溪公司的數據，建設成本總計74億歐元。

俄羅斯吞併克裡米亞，項目繼續

2013 年：北溪2號管道開始規劃，這是另外兩條全長1250公里的管道，基本上與北溪1號管道平行運行。

2014年：3月，俄羅斯非法吞併烏克蘭的克裡米亞半島。德國總理梅克爾決定繼續推進管道項目。

2015年：首批北溪2號管道合同簽署。再次由俄羅斯天然氣工業股份公司和幾家歐洲能源供應商參與。

俄羅斯鋪管船"福爾圖娜"號參與了北溪2號管道的建設 圖片來源： Jens Büttner/dpa-Zentralbild/picture alliance

歐盟、美國抵制情緒上升

2016年：從管道項目一開始，烏克蘭和波蘭，特別是波羅的海國家就表達了保留意見，強調自身的安全利益。克裡米亞被吞併後，各國開始更加強烈地表達擔憂。歐盟也發出了警告。川普当選總統後，美國對該項目的反對也日益增強，警告德國過於依賴俄羅斯的能源供應。

德國政府無視各方擔憂，並將北溪管道不僅視為歐洲能源供應安全的渠道，也視為通過貿易保障和平的手段。

2018年：北溪2號管道開始建設。梅克爾首次承認這不僅僅是一個私營項目，並且"當然，政治因素也必須考慮在內。"但對她來說，停止這個項目仍是不可能的。

2019年：美國加大了威脅力度，聲稱要對此實施制裁。當時的美國駐德國大使格雷內爾 （Richard Grenell）致信威脅參與北溪項目的德國公司。

2021年：北溪2號管道完工。肖爾茨在當年12月就任德國總理後不久表示，反對出於政治原因停止該項目。他將管道描述為"私營項目"，應獨立於日益困難的對俄關係來評估。

俄羅斯入侵烏克蘭改變了一切

2022年2月22日：在俄羅斯可能入侵烏克蘭的情況下，肖爾茨下令暫停北溪2號管道的認證，從而中止了審批程序。

2022年2月24日：俄羅斯全面入侵烏克蘭，北溪項目的批評者認為自己的擔憂得到了驗證。通過北溪1號管道的天然氣供應仍在繼續，但由於歐盟對俄羅斯的制裁，交易量減少。

2022年7月/8月：俄羅斯關閉了北溪1號管道，聲稱是出於維護原因，俄羅斯天然氣工業股份公司將其歸咎於一台有缺陷的渦輪機。後來天然氣供應在一定程度上得以恢復，但在8月底完全停止。克里姆林宮发言人佩斯科夫表示，只有在取消對俄羅斯的制裁後才會恢復供應。

是誰炸毀了北溪管道？

2022年9月26日：北溪1號的兩條管道和北溪2號的一條管道在丹麥的博恩霍爾姆島附近受損。德國、丹麥和瑞典展開調查。

2023年：隨著時間的推移，關於誰可能是襲擊案的幕後黑手的各種說法相繼出現。美國調查記者赫什（Seymour Hersh）在沒有證據的情況下聲稱是美國和挪威炸毀了這些天然氣管道。

2024年8月：波蘭檢察官表示，他們已收到德國聯邦檢察官辦公室針對一名涉嫌參與襲擊的嫌疑人的歐洲逮捕令。據德國新聞媒體Tagesschau報導，這一逮捕令在6月就已經發出。

北溪究竟是誰炸的？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

據波蘭消息，嫌犯是一個名為沃洛德米爾‧Z.（Volodymyr Z.）的烏克蘭人。此人曾在波蘭被發現，據稱已於"7月初"離開波蘭前往烏克蘭。

波蘭檢察官辦公室表示，是一項錯誤導致波蘭當局未能及時採取行動：德國方面顯然未在申根系統中輸入嫌犯相關訊息；如果輸入了相關訊息，申根系統會在被登記為歐洲逮捕令對象出現時發出警報。因此，波蘭邊境警察未能逮捕沃洛德米爾‧Z.。

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