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北大西洋公約組織
北約，是歐洲及北美洲國家為實現防衛合作而建立的國際組織。最初目的是為與以前蘇聯為首的東歐集團國成員相抗衡。及至蘇聯解體、華沙條約組織宣告解散，北約就成為一個地區性防衛協作組織。
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深度報導
德語媒體：中國學者稱俄羅斯在烏克蘭必敗
德語媒體：中國學者稱俄羅斯在烏克蘭必敗
《慕尼黑信使報》文章總結了北大俄羅斯問題專家馮玉軍在《經濟學人》上發表的《俄羅斯在烏克蘭必敗無疑》的文章。德國明鏡周刊文章寫道，大眾最大的銷售市場中國已成為該集團無法估量的風險。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
向烏克蘭轉讓防空系統? 西班牙希臘承受壓力
向烏克蘭轉讓防空系統? 西班牙希臘承受壓力
周一，歐盟外交及國防部長會議召開前夕，各國進一步向希臘和西班牙施加壓力，呼籲上述兩國向烏克蘭移交其閒置的防空系統。一般認為，烏克蘭方面也將在此次會議上，敦促歐洲盟友擴大對該國的軍援力度。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
智庫：中國軍費連年增 帶動鄰國增加防衛預算
智庫：中國軍費連年增 帶動鄰國增加防衛預算
瑞典智庫最新報告指出，全世界軍費支出總額增長創下近15年以來新高。其中，中國身為國防支出第二大國，也觸發其印太鄰國紛紛漲軍費。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
德國先遣部隊赴立陶宛 二戰後德軍首次常駐海外
德國先遣部隊赴立陶宛 二戰後德軍首次常駐海外
對德國聯邦國防軍而言，這可謂歷史性時刻: 德國派出先遣部隊前往北約東翼立陶宛，為常駐該國做準備，計劃在當地部屬5000軍力。這是二戰以來，德國首次在境外基地長期駐軍。
政治
2024年4月9日
2024年4月9日
01:24 分鐘
德語媒體：拉攏中國還是遏制中國？
德語媒體：拉攏中國還是遏制中國？
《世界報》就北約成立75周年刊評指出，自由世界面臨的最大威脅就是中國，所以軍事同盟北約必須將重心逐步往亞太地區轉移。《商報》則刊發前德國駐美大使的客席評論，認為被夾在美中爭霸中間的歐洲，應該利用中國焦頭爛額的時機來促使北京在歐中關係上讓步。
媒體
2024年4月4日
2024年4月4日
2分鐘告訴你：北約是什麼？
2分鐘告訴你：北約是什麼？
從1949年成立至今，北約已經成長為擁有32個成員國的世界最大軍事聯盟。這究竟是一個怎樣的組織？著名的「北約第五條」有何含義？如今北約面臨哪些新的挑戰？
政治
2024年4月4日
2024年4月4日
02:17 分鐘
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