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北京
北京是中華人民共和國首都、京津冀城市群的中心城市。北京市行政管轄面積1.64萬平方公里，常住人口2173萬。
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即時新聞
2024年4月20日
2024年4月20日
「放水保送」 北京半馬冠軍被收回金牌
2024年4月19日
2024年4月19日
布林肯指責北京幫助俄羅斯重振國防工業
2024年4月18日
2024年4月18日
美中貿易戰再起？北京批301調查「一錯再錯」
2024年4月17日
2024年4月17日
美控北京補貼芬太尼出口 中國：危機非中方造成
2024年4月12日
2024年4月12日
美日菲對華釋訊號 深化經濟安全關係抗衡北京
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深度報導
菲律賓缺席中國海軍論壇 北京擴張遠洋艦隊
菲律賓缺席中國海軍論壇 北京擴張遠洋艦隊
在中國與菲律賓因南海爭端而升高緊張局勢之際，中國舉辦的「西太平洋海軍論壇年會」和美菲聯合軍演都在本週展開。值得注意的是，菲律賓雖有受邀，卻並未派代表參加中國的海軍年會。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
德語媒體：肖爾茨在北京碰了軟釘子
德語媒體：肖爾茨在北京碰了軟釘子
德國總理對中國的訪問幾天前就已結束，但德國媒體對此次中國之行的討論仍在繼續。《南德意志報》認為，肖爾茨在北京在關鍵議題上毫無斬獲；《法蘭克福匯報》指出，歐洲人無法讓習近平放棄與普丁的盟友關係。
政治
2024年4月18日
2024年4月18日
「習馬二會」登場 雙方互稱「先生」
「習馬二會」登場 雙方互稱「先生」
中國國家主席習近平周三下午4點在人民大會堂東大廳會見台灣前總統馬英九。習近平在會見時表示，「外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢」。馬英九則表示，兩岸的中國人絕對有足夠的智慧和平處理兩岸爭端，避免走向衝突。
政治
2024年4月10日
2024年4月10日
「馬習二會」週三下午在北京登場
「馬習二會」週三下午在北京登場
繼2015年的新加坡「馬習會」之後，台灣前總統馬英九與中國國家主席習近平時隔9年再度會面。之前台媒消息稱，有些記者收到通知在10日做2次核酸檢測，並於下午在北京人民大會堂集合採訪。
政治
2024年4月10日
2024年4月10日
客座評論: 「馬習二會」是「老朋友」敘舊，不必期待北京有政策突破
客座評論: 「馬習二會」是「老朋友」敘舊，不必期待北京有政策突破
時評人鄧聿文指出，台灣前總統馬英九4月1日西進大陸，這次和去年的一個最大不同，就是此行的政治意涵強。鄧聿文認為，北上北京，如果同習近平見面，從馬英九的角度說，大概是要提升他作為前總統的剩餘價值。
政治
2024年4月1日
2024年4月1日
客座評論: 中菲南海衝突的危險性大過台海
客座評論: 中菲南海衝突的危險性大過台海
時評人鄧聿文指出，當今世界上兩個最危險的地方是台海和南海。而且僅就今年而言，中國和菲律賓在南中國海圍繞著幾個島礁的爭奪，其危險性要大於台海。「菲中之間的這種『老鼠玩貓』的游戲，時間長了老鼠總有被貓咬著的時刻」。
鄧聿文
評論
政治
2024年3月27日
2024年3月27日
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焦點話題
北京繼續收緊對香港的箝制
香港立法者正準備通過中央政府要求已久的基本法第23條立法，屆時將成為香港第二部國安法律。讓我們回顧一下北京在這些年來如何步步收緊對香港的控制。
政治
2024年3月1日
2024年3月1日
02:29 分鐘
北京研擬「台獨」份子名單? 台：適得其反
美國國務卿蓬佩奧「台灣非中國一部份」此言一出震撼北京。現在親北京港媒表示中國政府正擬定清單要嚴懲「台獨份子」，不過「台獨」是「份子」還是「趨勢」?
政治
2020年11月16日
2020年11月16日
親北京勢力為司法改革造勢 香港法官登風口浪尖
親北京的香港《大公報》近日發表文章，指香港律師陳子遷提議，香港應進行司法改革，法官及裁判官的遴選工作中亦要考慮到其是否愛國愛港。香港建制派立法會議員何君堯最近也在多家港媒撰文談香港司法改革，還提出應脫去法官假發。
政治
2020年11月9日
2020年11月9日