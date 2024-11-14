北京黑名單上的盧比奧提名國務卿 如何影響雙邊關係

美國候任總統川普提名佛羅裡達州參議員盧比奥为国务卿。盧比奧在中國有「反華急先鋒」之稱，因支持維吾爾人和香港活動人士被列入北京黑名單。

（德國之聲中文網）盧比奧，有14年參議員經驗，是參院情報委員會、外交委員會高級成員。他作為古巴移民之子的經歷——雙親曾做過酒吧和飯店服務生的工作——也塑造了他對古巴和委內瑞拉左派政府的強硬立場。

川普对北約的批評和對普丁的稱讚曾令歐洲盟友警醒，盧比奧則曾在參院扮演關鍵角色，確保一位美國總統無權在沒有國會批准的情況下宣佈退出北約。

不過，在烏戰問題上，盧比奧的表態也逐漸向川普对於拜登政府的批評靠攏。如今，他轉而更加強調結束這場戰爭的必要性。

對華強硬鷹派

華盛頓史汀聲研究中心高級研究員格裡克（Kelly Grieco）向美聯社表示：「我認為這很可能顯示出美國政策的方向，即對中國特別強硬，還有伊朗。」

中國的分析人士認為盧比奧是極為強硬的鷹派。他在中國有「反華急先鋒」之稱。2020年，因支持維吾爾人少數族群以及香港活動人士，他上了北京的黑名單。

盧比奧是跨黨派的美國國會及行政當局中國委員會的聯席主席，該委員會以人權為焦點。北京對盧比奧實施的制裁禁止他入境。

人權與國家安全

盧比奧曾支持對中國官員實施制裁，曾推動國務院禁止香港特首李家超前往三藩市參加2023年亞太經合組織峰會。

盧比奧曾共同發起《防止強迫維吾爾人勞動法》，賦予美國政府一項禁止中國相關出口的新工具。

他也曾發起包括2019年香港人權與民主法案在內的立法。在華盛頓的香港活動人士許穎婷向路透社表示：「我們非常期待與他在這些事務上合作。」

盧比奧也曾發起一項法案，考慮讓國務卿取消對香港駐美經貿辦的認證。他的理由是，北京對香港的幾乎全面侵蝕意味著，經貿辦不應再享有相關特權。

此外，他還曾呼籲將中國電池製造商寧德時代列入黑名單，收緊美國技術對華出口限制等。

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「台灣長期的朋友」

盧比奧對台灣也表明支持，包括呼籲達成自貿協定以及雙方官員互動。

台灣東吳大學政治學助教陳方隅表示，「盧比奧是台灣長期的朋友」，「我們預計可能會有不少對台灣有好的政策」。他表示，這可能包括官員接觸更多的正常化，以及台美工作層面互動更多的正常化。

川普态度「關鍵」

有分析認為，北京或許會嘗試繞過盧比奧，直接尋求習近平與川普之間的互動，或者與其他美國高官聯絡。

倫敦大學亞非學院中國研究院主任曾銳生表示：「如果這行不通的話，那我想，我們將看到一個更經常激化的糟糕關係。」

川普曾威脅對所有中國產品徵收60%關稅，但也曾暗示他的強硬可能會把北京帶上談判桌。

復旦大學教授吳心伯向法新社表示：「川普是想與中國達成一筆交易，還是完全與中國破裂，走向全面對抗？我想，川普的態度是關鍵的。」

（美聯社、路透社、法新社）

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