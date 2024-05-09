北京首入列全球前十富有城市 深圳富豪增140%

依照常住的百萬富翁人數排名，北京、上海、深圳等中國大城皆名列全球前50大富有的名單上。另一方面，中國官方公佈4月的進出口數據，表現跟前一個月相比有所改善，但中國經濟長期的困境仍未解決。

（德國之聲中文網）根據週二（5月7日）發佈的2024年「最富有城市報告」，香港是全球第9富有的城市。此外，中國還有5座城市也入列全球前50大富有名單，其中北京位居第10，首度躋身前10名；上海則是第11名、深圳第27名、杭州和廣州分別排名第36名與第46名。

這項年度調查，由財富調查機構「新世界財富」（New World Wealth）與投資移民諮詢顧問公司亨利國際律師事務所（Henley & Partners）合作進行，依據的標準是常住當地的百萬富翁（以美元計）有多少人：香港約有14.3萬名百萬富翁，北京和上海各超過12萬人，深圳約5萬人，杭州和廣州則各有3萬多及2萬多人。

新世界財富的研究總監亞莫利斯（Andrew Amoils）指出，中國的百萬富翁人數大幅增加。過去10年來，北京的百萬富翁人口增長了90%；杭州、廣州的百萬富翁數量漲幅，則各為125%和110%。

深圳則是全球富豪數目增加最快的都市，漲幅高達140%。報告寫道：「如果不仔細看深圳的案例，就無法瞭解中國財富增長的故事。」報告回顧了深圳從中國沿海小村落發展為經濟特區的歷史，而如今它也是華為、騰訊、大疆等中國最有價值的企業所在之地。

其他名列前10大富有的亞洲城市，還包含排第3名的日本東京和第4名的新加坡。台北市排第39名，約有3萬多位百萬富翁。全世界最富有的都會是美國紐約市，其次是舊金山灣區，前者百萬富翁人數將近35萬人，後者大約31萬人。歐洲則有2個城市入列前10大富有名單，分別是英國倫敦（第5名）和法國巴黎（第7名）；德國名次最高的都市，是第16名的法蘭克福。

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「這一動態反映了全球經濟的廣泛變化，美國保持傳統優勢，而中國快速都市化加上科技實力成長，對於創造財富來說，發揮了益發重要的功能。」報告進一步寫道，雖然中國的人均財富仍然落後於美國和其他已開發經濟體，但幾個中國大都會區的經濟規模和活力，顯示「經濟實力的平衡正在快速改變」。

然而，中國經濟面臨的困境亦不容忽視，例如房地產危機與地方債台高築的問題，還有人口老化、各地財富成長不均的挑戰。

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進出口回升但前景仍不樂觀

中國海關總署週四（9日）公佈最新的進出口數據。在3月下降了7.5%之後，中國出口在4月同比增長1.5%，「增速由負轉正」；至於4月的進口，則是同比增長8.4%。此外，貿易順差從3月的585.5億美元，增至4月的723.5億美元。中國官媒新華社引述海關總署統計分析司長呂大良說法，稱中國「外貿向好態勢明顯」。

美聯社指出，中國的進口表現超出分析師的預期。儘管中國經濟復甦步調不均衡，但需求似乎有所回升。路透社則分析道，4月的數據表明中國國內外的需求都有所改善，有助於提振中國不穩定的經濟復甦。

近幾個月以來，中國政府推出各種政策支持措施，盼能刺激市場信心。不過，有分析師認為，從全球大趨勢看來，前景未必全然樂觀。

值得注意的是，隨著歐盟近年來持續希望對中採取「去風險政策」。儘管歐盟仍為中國第二大貿易夥伴，但中國海關署公佈的數據中顯示，中國在今年前4個月，對歐盟的貿易總值為1.75兆元，下降1.8％，其中出口下降1.5％、進口6下降2.3％；整體貿易順差約5270億元，收窄0.7％。

凱投宏觀（Capital Economics）分析師Zichun Huang在一份報告內寫道，「由於先進經濟體的消費者支持降溫，加上出口價格下降帶來的正面影響減弱，未來幾個月的出口量將會回落」。她指出，出口成長的主因在於去年的比較基準較低。

荷蘭國際集團（ING Economics）經濟學家Lynn Song則指出：「考慮到未來幾個月進口需求可能維持彈性，但出口面臨更高的風險水準，我們預期，貿易對第二季經濟成長的貢獻會變小。」

（綜合報導）

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