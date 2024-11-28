北京證實中美換囚 中方換回國安部官員

美國和中國各自釋放了3位囚犯，美方釋放的人包含中國國安部官員，中方則以美籍港人、「愛國僑領」梁成運等人作為交換。同時，美國也下調對華旅遊警示；中國外交部表示肯定，並稱中方「歷來反對人為製造的『寒蟬效應』」。

（德國之聲中文網）在拜登政府任內尾聲，美國與中國進行了罕見的換囚行動。白宮週三（11月27日）表示，被中國「不當關押」的3位美國公民梁成運（John Leung）、李凱（Kai Li）和斯威丹（Mark Swidan）已獲釋；週四（28日），中國外交部也證實有3位中國公民從美國返華。

中國外交部發言人毛寧並未公開這3人的姓名，但聲稱他們也是被美方「錯誤羈押」，而中方反對美國對中國公民「出於政治目的進行打壓迫害」，必定會採取措施維護中國人的權益。此外，毛寧透露另有一位在美潛逃多年的逃犯被遣返回中國。

美國政府並未透露將釋放哪幾位中國公民作為交換，中國外交部亦未公開這3人的姓名。不過，據《金融時報》、《南華早報》、美國全國廣播公司（CNBC）及《紐約時報》等媒體報導，這次中美換囚獲釋的3位中國公民，包含26歲的靳尚霖（Jin Shanlin，音譯）、中國國家安全部官員徐延軍、中國公民季超群（Ji Chaoqun，音譯）。

據上述報導，徐延軍和季超群在美國都是捲入跟間諜活動相關的指控。其中，徐延軍2018年在一場警方設下的緝捕圈套之中，於比利時被捕；他被指控企圖從美國企業奇異航太（GE Aviation）竊取機密資訊，2021年在美國遭定罪。季超群則是徐延軍招募的人員。

相較之下，第3位囚犯靳尚霖的罪名是持有兒童色情物品，他在2021年認罪。德州的法庭文件顯示，有一位美國聯邦調查局（FBI）探員作證指，靳尚霖的家庭「跟中國共產黨內具有影響力的人士有關聯」。

對此，《外國人看中國》 （Sinocism）電子報的作者、中國問題專家利明璋（Bill Bishop）評價，中方選擇跟美國交換靳尚霖令人意外，「一定還有其他中國公民在美國監獄的」。

美國公民獲釋之際，拜登政府27日也宣佈下調中國的旅遊警示，從第3級的「應重新考慮」，調整為第2級的「應提高警覺」。不過，該公告仍然指出，在中國的美國公民「可能受到審問和拘留，且缺乏受法律保障的公平和透明待遇」。

中國外交部正面回應此事，認為此舉有利於雙方人員正常往來，且中方「歷來反對人為製造的『寒蟬效應』」。

2022年，美國國務院的旅遊警示內，有6個國家被列為「D」級，中國是其中之一。美方警告，前往這些國家的美國公民可能面臨被拘留、或是被用作談判籌碼的風險。美國官員說，他們已向中方表達必須先解決美國公民被拘留的問題，美方才會更改旅遊警示。

3位獲釋的美國公民是誰？

美國國安會聲明稱，這3人獲釋，意味著所有被認為在中國遭「不當拘留」的美國人都已獲釋。「他們很快就會回來，多年來第一次與家人團聚。」

李凱的兒子哈裡森（Harrison Li）透過聲明說，他的父親27日晚間抵達德州聖安東尼奧基地。他感謝拜登政府爭取他父親等人獲釋，「剛好可以趕上（感恩節）假期」。

美媒POLITICO首先報導此事，並指這是美中之間「換囚」的結果，接下來有幾位囚禁在美國的中國公民也將獲釋。報導形容，這可說是拜登政府任期尾聲的一場「外交勝利」。

61歲的李凱是在中國出生的美國商人，2016年因與間諜有關的指控，在上海遭到拘留，2018年被判刑10年。李凱的家人稱這是不實指控，李凱亦否認自己有罪。

斯威丹現年49歲，過去在德州經商。2012年，斯威丹赴廣東採購時被捕，捲入走私毒品等指控而被判處死刑緩刑，至今已遭關押12年。其支持者認為中方指控的證據並不充分；聯合國專家小組亦認定，中國對李凱和斯威丹的指控都缺乏依據。

1945年出生的梁成運在美國僑界有「愛國僑領」之稱，他遭控是美國間諜。他同時有香港和美國公民身份，在美國生活數十年，多次安排美國政商界人士赴中國考察、投資，也曾協助策劃美中文化藝術交流活動。

值得注意的是，曾經有美國的華語媒體把梁成運稱為「愛國僑領」，網路上更流傳梁成運跟中國前外長楊潔篪等中共高層人士的合影。梁成運擔任過德州美中友好促進會會長、德州中國和平統一促進會主席；2020年香港《國安法》實施之後，德州中國和平統一促進會曾發聲明「堅決擁護」香港落實《國安法》。梁成運亦曾公開表示反對「台獨」。

然而，梁成運在2021年被捕，中國官方稱他涉嫌替美國從事間諜工作。去年9月，中國國安部進一步公佈其案件細節，稱美國間諜情報機關1989年跟梁成運簽訂了合作協議，讓他成為線人，且承諾每個月給他1000美元。

梁成運去年5月遭中國的法院判處無期徒刑，隨後美國在6月底提高對中國和港澳地區的旅遊警示為第3級。美國駐北京大使館當時回應：「國務院沒有比海外美國公民的安全和保障更優先的事項。出於對隱私的考慮，我們不便做進一步的評論。」

拜登政府的「外交勝利」？

多年來，美國白宮和國務院官員透過密集的談判，希望促成被關押在中國的美國人獲釋；不過，部分家屬曾擔心，面對複雜且充滿分歧的美中關係，他們的案件恐怕因其他考慮因素被遺忘。

路透社、《華盛頓郵報》等媒體引述美國官員說法指，在今年11月秘魯亞太經合組織（APEC）峰會場邊的「拜習會」上，拜登曾向習近平提起此事。最近幾個月，拜登和習近平透過通話、舉行會議等方式，盼能降低雙方的緊張關係，一方面確定兩國可以共同合作的領域，一方面控管國安風險。

拜登聯大告別演說 重申「負責任管理美中關係」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

拜登的任期將於明年1月20日結束。在他4年任內，總計促成70多名在中國、俄羅斯等國被拘留的美國人獲釋。

今年9月，中國釋放了美籍華人牧師林大衛（David Lin）；他自2006年起入獄，同樣被美方視為中國的「不當關押」。當時也有報導稱這是美中「換囚」的結果，但美國官員拒絕證實；國務院發言人米勒（Matthew Miller）這麼表示：「除了我已經說過的，我們歡迎他獲釋之外，我不會就這個過程再說什麼。有時在外交上，說得越少越好。這是其中的一種情況。」

對於被關押的美國公民，中國政府曾多次稱會依法處理犯罪嫌疑人，「不分國籍，一視同仁」。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。