北京制裁台灣黑熊學院 指其「暴力台獨」

旨在培育台灣民眾抵抗意識、訓練平民抵抗力量的黑熊學院及其創辦人沈伯洋、出資人曹興誠遭到了中國當局的制裁，兩人被列入了「台獨頑固分子」名單，將遭北京方面「終身追責」。

（德國之聲中文網）中國國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華10月14日對外界表示，對台灣人沈伯洋、曹興誠及其營運的黑熊學院「實施懲戒」。具體而言，沈伯洋、曹興誠以及各自家屬將被禁止入境中國大陸、香港、澳門，黑熊學院以及兩人的關聯機構將被限制與大陸的有關組織或個人進行合作，「決不允許其關聯企業和金主在大陸謀利」。國台辦發言人還強調，依據《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，還將「採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責」。

沈伯洋是國立台北大學犯罪學研究所的副教授，並且在今年初當選為台灣立法會委員（民進黨籍）。他從2018年起就開始研究北京當局試圖統一台灣的行為，不斷就資訊戰、認知戰、中共滲透行動發出警告。2021年，他和戰略學者何澄輝一同創立了推廣「台灣全民教育」的黑熊學院，旨在培育台灣民眾「北京是台灣之敵」的意識，並讓台灣平民具備民防基本知識，從而在戰時能保護自身，避免干擾台灣軍隊、政府等的整體運作。該機構組織的演訓活動也會教導民眾學習躲避解放軍搜索、偵查與追蹤解放軍，並回報其蹤跡。

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台灣著名半導體企業家曹興誠則是在2022年宣佈向黑熊學院捐款6億元新台幣，旨在「3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的民間勇士，可以和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛」；同時，曹興誠還計劃提供4億新台幣「訓練30萬名民間神射手」，從而宣示台灣「全民皆兵、抵抗侵略的決心」。

半導體大佬 早年曾親中

值得一提的是，曹興誠早年被認為是親中人士，甚至在2008年呼籲舉行「統一公投」而遭到時任總統陳水扁痛批「台灣投降」。他曾擔任董事長的聯華電子是僅次於台積電的世界第二大晶圓代工廠，早在二十多年前就前往大陸設廠生產。曹興誠的轉變大約發生在2019年香港「反送中」示威前後，表示對去大陸設廠感到後悔。他此後多次公開抨擊「九二共識」，並高調支持「兩國論」，認為「中華人民共和國是一個仿冒成國家形式的黑社會組織」。

在10月14日的聲明中，中國國台辦發言人陳斌華則說，曹興誠「為黑熊學院從事分裂國家犯罪活動提供巨額資金支持，賣力鼓吹以武拒統、全民皆兵，還投資策動拍攝台獨題材影視劇，以各種方式灌輸反中謀獨的精神毒素。」他還指責沈伯洋、曹興誠「台獨思想頑固、涉獨言論囂張、謀獨行徑惡劣、肆意倚外抗中，赤裸裸地分裂國家、煽動分裂國家，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益」，呼籲「廣大台灣同胞擦亮眼睛，認清台獨的極端危險性、危害性，自覺與黑熊學院及沈伯洋、曹興誠等台獨頑固分子劃清界限」。

最近幾個月，台灣方面多次警告其公民注意前往中國大陸的潛在危險。今年6月，台灣政府提高了前往中國及香港澳門旅遊的警告級別，提醒台灣公民絕非必要，不要前往中國。此前北京威脅要懲治「台獨頑固分子」，被定罪分裂國家者最高處以死刑。

在沈伯洋、曹興誠之前，中國國台辦已經將蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等10人列為「台獨頑固分子」。

（綜合報導）

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