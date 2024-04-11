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匈牙利
位於歐洲中部的內陸國家，首都為布達佩斯。
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即時新聞
2024年4月11日
2024年4月11日
為了遏制難民潮 歐盟出台一攬子新法規
2024年4月11日
2024年4月11日
歐盟抨擊匈牙利與中國公安合作
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
本土市場不景氣 菲律賓人出國打工薪資翻倍
本土市場不景氣 菲律賓人出國打工薪資翻倍
匈牙利的外籍移工人數近年來大幅上升，其中許多人來自越南和菲律賓。東南亞勞動力受到許多僱主青睞，因為他們不僅學得快，而且往往比當地人更勤奮。作為回報，他們能獲得免費住宿、匈牙利單程機票及社會保險。
經濟
2024年4月8日
2024年4月8日
03:04 分鐘
德語媒體：中國影響力擴大之惡果
德語媒體：中國影響力擴大之惡果
德國《商報》的一篇客席評論警告，如果任由中國在匈牙利等國擴大經濟影響力，這些中東歐國家很快就會紛紛聽命於北京，而這將長遠損害歐盟的未來競爭力。《世界報》則刊登了旅德港人鄺頌晴撰寫的客席評論，指出香港23條國安立法將損害全球人權民主事業。
媒體
2024年3月23日
2024年3月23日
中國公安部長訪歐 欲與匈牙利深化安全合作
中國公安部長訪歐 欲與匈牙利深化安全合作
中國公安部長王小洪上周訪問匈牙利時對該國總理歐爾班表示，中國願意對長期以來的戰略夥伴匈牙利提供公共安全方面的支持。這一舉動超越了貿易投資領域，被認為不同尋常。
政治
2024年2月19日
2024年2月19日
歐盟批准再向烏克蘭提供500億歐元
歐盟批准再向烏克蘭提供500億歐元
歐盟27個成員國在周四舉行的歐盟特別峰會上，表決同意到2027年年底以前向烏克蘭提供總價值500億歐元的一攬子援助計劃。此前匈牙利總理歐爾班對這一計劃一直表示反對。
政治
2024年2月1日
2024年2月1日
媒體：歐盟為資助烏克蘭準備B計劃
媒體：歐盟為資助烏克蘭準備B計劃
《金融時報》報導，歐盟在為繼續援助烏克蘭準備後備計劃，以繞過匈牙利總理歐爾班的反對。其中包括一項高達200億歐元的集資計劃，該計劃是以債務擔保的形式，可以讓基輔迅速獲得資金。
政治
2023年12月27日
2023年12月27日
比亞迪在匈牙利建新能源生產基地
比亞迪在匈牙利建新能源生產基地
比亞迪加快在海外佈局的步伐，經過224輪談判，比亞迪決定在匈牙利創建歐洲第一座新能源轎車生產廠。
經濟
2023年12月22日
2023年12月22日
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