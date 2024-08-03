匈牙利放寬對俄羅斯人簽證規定 歐盟「深表憂慮」

匈牙利大幅放寬對俄羅斯人入境限制的措施，令歐盟感到不安。歐盟內政專員約翰遜發出警告稱，匈牙利此舉為俄羅斯特工和破壞者敞開了大門。

（德國之聲中文網）匈牙利宣佈放寬對俄羅斯及白俄羅斯公民入境簽證限制之後，歐盟內政事務專員約翰遜（Ylva Johansson）對匈牙利的做法表示擔憂。周四，約翰遜在X平台發文寫道，她認同歐盟議會保守派議員所表達出的憂慮，並已就此致函布達佩斯。

約翰遜寫道：「俄羅斯是一個安全威脅，我們需要的是進一步提高警惕，而不是放鬆警惕。讓潛在的俄羅斯間諜和破壞者更容易地進入歐盟，將使我們所有人的安全受到威脅。」約翰遜表示，她已要求匈牙利政府做出解釋。如果確認匈牙利的做法構成了風險，歐盟將採取相應措施。

今年七月初，匈牙利總理歐爾班簽署命令，將快捷簽證審批程序的適用國家增加了八個，其中就包括俄羅斯和白俄羅斯。上述國家公民將可以申請所謂的「國家卡」，以便在匈牙利境內工作。此前，只有烏克蘭和塞爾維亞公民才可以獲得這種「國家卡」。

歐盟內政事務專員約翰遜：匈牙利的做法為俄羅斯特工和破壞者敞開了大門。 圖片來源： DW

本周早些時候，歐盟議會保守派黨團曾以放寬簽證限制將增加間諜風險為由，對匈牙利的做法提出異議。保守派「人民黨」黨團主席韋伯（ Manfred Weber）致函歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）稱，有關規定將「為間諜活動提供可乘之機，並使俄羅斯人可以在沒有邊界檢查的申根區域內暢通無阻。」

一段時間以來，歐盟同匈牙利的關係一直呈現緊張狀態。俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐爾班是唯一一名仍同克里姆林宮保持良好關係的歐盟國家領導人。今年七月初，在未和歐盟協商的情況下，歐爾班出訪莫斯科，使布達佩斯同布魯塞爾本已緊張的關係進一步雪上加霜。

（德新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

