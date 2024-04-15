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勒沃庫森
德國西部城市，位於萊茵河畔，與科隆、杜塞道夫为鄰。拜爾製藥的總廠位於該市。
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深度報導
勒沃庫森德甲奪冠 阿隆索功不可沒
勒沃庫森德甲奪冠 阿隆索功不可沒
周日（4月14日）的一場比賽讓勒沃庫森隊終圓德甲冠軍夢。這支被揶揄是「永遠的老二」的俱樂部隊結束了拜仁慕尼黑隊獨霸德甲的神話。該隊的西班牙籍教練阿隆索無疑是功臣。
足球
2024年4月15日
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德國一化工園區發生「極危險」爆炸事故
德國一化工園區發生「極危險」爆炸事故
位於德國西部城市勒沃庫森（Leverkusen）的個一化工園區內周二（7月27日）發生爆炸，導致至少一人喪生、16人受傷。營運商表示，目前尚不清楚爆炸原因。
災害
2021年7月28日
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德甲再燃戰火 多特蒙德面臨考驗
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本周末，冬歇了一個多月的德甲賽事將開始下半賽季的征程。
2015年1月30日
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德甲聯賽第12輪
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拜仁慕尼黑主場不出所料的取得勝利，而其競爭者們的腳步也沒有放緩。
2014年11月23日
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9 張圖
德甲聯賽2014/15賽季第7輪圖集
德甲聯賽2014/15賽季第7輪圖集
德甲第7輪比賽中，只有衛冕冠軍拜仁隊繼續擴大戰果並鞏固了榜首地位。其它各隊均表現不佳，給排名增加了意想不到變數。
2014年10月5日
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9 張圖
克拉默爾：「世界盃之後更受注視」
克拉默爾：「世界盃之後更受注視」
德國國腳克拉默爾接受德國之聲專訪，暢談世界盃前後的個人經歷，還有他日記裡的那些秘密。
2014年8月28日
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