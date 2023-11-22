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深度報導
長平觀察：「獨上加獨」——來自對岸的助選口號
長平觀察：「獨上加獨」——來自對岸的助選口號
中國國台辦發言人稱台灣總統/副總統候選人「賴蕭配」為「雙獨組合」、「獨上加獨」。時評作家長平認為，中方幫助這兩位候選人說出了心裡想說而不方便說的話，再次成為民進黨的「最佳助選員」。
政治
2023年11月22日
2023年11月22日
20世紀的藝術天才畢加索
20世紀的藝術天才畢加索
巴勃羅‧畢加索是20世紀最偉大的藝術家之一。 2023年將是他逝世的第50周年，在此為大家蒐集了畢加索在各個創作時期的作品。
文化
2023年4月4日
2023年4月4日
7 張圖
世界移動通信大會：中國主宰著全球互聯互通
世界移動通信大會：中國主宰著全球互聯互通
今年的世界移動通信大會已經從歐洲的智慧型設備發布會發展為全球互聯互通的討論區。中國在這裡扮演著舉足輕重的角色。
經濟
2023年3月5日
2023年3月5日
德語媒體：盧卡申科訪華的真正目的
德語媒體：盧卡申科訪華的真正目的
白俄羅斯總統盧卡申科訪問中國是不是在執行普丁的命令？《世界報》發表長文加以分析；《法蘭克福匯報》则在巴塞隆納發回報導，稱以華為為代表的中國移動行業正在那裡高光亮相。
媒體
2023年3月1日
2023年3月1日
歐洲旅遊業復甦 遊客湧入觀光名城
歐洲旅遊業復甦 遊客湧入觀光名城
在經過兩年多與防疫措施有關的旅行限制後，遊客正逐漸回到歐洲的主要城市。
文化
2022年10月19日
2022年10月19日
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巴塞隆納街頭節日：「神物」在此游蕩
巴塞隆納街頭節日：「神物」在此游蕩
大街小巷，到處是歡快的人群：疊羅漢、跳煙花、龍舞、過山車。因大流行瘟疫受限兩年後，著名的街頭民俗節日——格拉西亞大節（ Festa Major de Gracia ）大規模重返巴塞隆納。
文化
2022年8月18日
2022年8月18日
9 張圖
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