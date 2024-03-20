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加拿大
位於北美洲的國家，與美國接壤。其面積位居全球第二。
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即時新聞
2024年3月20日
2024年3月20日
涉嫌竊取特斯拉機密 長居中國加拿大人在美被捕
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深度報導
伊朗官二代渴望「潤」去西方生活
伊朗官二代渴望「潤」去西方生活
伊朗政府官員自詡為伊斯蘭共和國的先鋒和捍衛者，但他們為自己的孩子提供教育和財政支持——以便移民出國，去西方生活。 伊朗議會議長之子便是其中一例。
社會
2024年3月31日
2024年3月31日
加拿大為何要限制留學生數量？此舉有何影響？
加拿大為何要限制留學生數量？此舉有何影響？
加拿大1月22日宣佈將對外國留學生設定一個為期兩年的上限，把留學生接收人數減少近三分之一。這一政策有哪些細節，將會對哪些人產生影響？
社會
2024年1月28日
2024年1月28日
擔心外界關注 加政府謀求與斯帕弗庭外和解
擔心外界關注 加政府謀求與斯帕弗庭外和解
據加拿大當地媒體透露，曾經被中國當局拘押近三年的斯帕弗、康明凱有望獲得加拿大政府價值數百萬的賠款。外界之前普遍認為他們被捕是因為北京報復加拿大拘押孟晚舟，而斯帕弗近期則指控加拿大政府的情報採集行為導致他被捕。
政治
2023年12月27日
2023年12月27日
周庭：打破沉默是邁向自由的重要一步
周庭：打破沉默是邁向自由的重要一步
前香港眾志副秘書長、社運人士周庭宣佈流亡加拿大後，接受德國之聲專訪，訴說如何渡過出獄後的沉鬱歲月和情緒低谷。內心深處的一個問題驅動她打破三年沉默，那就是：對今天的她而言自由是什麼？
人權
2023年12月9日
2023年12月9日
香港民運人士周庭棄保 流亡加拿大永不回港
香港民運人士周庭棄保 流亡加拿大永不回港
目前在加拿大留學的周庭宣佈，她將不再就《國安法》案件返港向警方報到，「大概一輩子不會回去了」，並自曝曾遭國安人員安排赴深圳「參訪」。港警則譴責並呼籲她勿一生背負「逃犯」之名，但未證實深圳行。
政治
2023年12月4日
2023年12月4日
斯帕弗當年在華被捕 竟因加拿大間諜行動?
斯帕弗當年在華被捕 竟因加拿大間諜行動?
2018年至2021年，加拿大人斯帕弗與康明凱曾被中國當局拘押近三年，外界普遍認為北京以此報復加拿大拘押華為高管孟晚舟。但是現在，斯帕弗稱，他提供的資訊「無意間」被加拿大政府作為情報採集，導致他被捕。
政治
2023年11月21日
2023年11月21日
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焦點話題
抗議奏效 加拿大UBC不再將台灣標注為中國一省
台灣政府取得了小小的外交勝利。在台灣外交部發出抗議後，加拿大學府英屬哥倫比亞大學(UBC)表示不會再將"台灣"標注為"中國一省"。
政治
2020年7月7日
2020年7月7日