加拿大軍艦通過台灣海峽 北京批加方破壞台海和平穩定

加拿大一艘海軍護衛艦7月31日通過台灣海峽。該國國防部長布萊爾表示，此舉重申了加拿大對自由、開放和包容的印太的承諾。北京表示不滿，批「加方行為滋擾攪局，破壞台海和平穩定」。

（德國之聲中文網）加拿大國防部周三（7月31日）表示，皇家海軍"蒙特利爾"號(HMCS Montreal)護衛艦最近例行性通過台灣海峽，但沒有說明確切時間。

加拿大國防部長比爾‧布萊爾（Bill Blair）表示，加拿大正在增加其皇家海軍在印太地區的軍事存在。他在社交網站X上寫道："'蒙特利爾'號護衛艦已通過台灣海峽，重申了加拿大對自由、開放和包容的印度-太平洋的承諾。"

台灣國防部周四（8月1日）發布最新軍事動態稱，"加拿大護衛艦於昨日由北向南航經台灣海峽。在艦艇通過期間，我國軍方全程掌握周邊海、空域動態，整體狀況正常。"

台灣國防部同時公佈了從7月31日上午6時至8月1日上午6時的24小時空中活動監測結果，稱在此期間共偵測到29架次中共軍機活動，其中大部分在台灣海峽上空進行南北偵巡，有13架次軍機踰越了台海中線。兩批次中共戰機分別從西北部和北部方向進逼台北市，最近距離僅60浬。除了空中活動，海上也偵測到10艘次中共軍艦在台海周邊持續活動。

中國東部戰區新聞發言人李熹海軍大校就加拿大"蒙特利爾"號護衛艦過航台灣海峽表示，7月31日，加拿大"蒙特利爾"號護衛艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。加方行為滋擾攪局，破壞台海和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。

中國加緊推進台灣海峽"內海化"

加拿大2022年11月發表印太戰略，稱中國是一個"越來越具破壞性的大國"，並表示將派遣更多的軍艦通過台灣海峽，以確定台灣海峽仍然是國際水域。美國、英國、日本等國也認為，根據《聯合國海洋法公約》，台灣海峽為國際水域，國際船隻可以無害通過。 台灣方面認為除中華民國領海外，台灣海峽中間為國際海水域，允許其他國家船舶依照國際法規定無害通過、自由航行。

中國大陸今年來加緊推進台海"內海化"。今年三月，大陸國台辦發言人陳斌華在例行新聞發布會上稱，台灣海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，台灣海峽不存在所謂"國際水域"。他還稱，根據《聯合國海洋法公約》相關條款規定，他國船舶可以"無害通過"台灣海域部分水域。

相比美國軍艦定期通過台灣海峽，加拿大海軍艦艇通過台灣海峽不太常見。去年，加拿大軍艦曾三次與美國軍艦一起聯合穿越台灣海峽。去年11月，美國驅逐艦"拉斐爾‧佩拉爾塔"號（USS Rafael Peralta）和加拿大皇家海軍護衛艦"渥太華"號聯合通過台灣海峽。

（路透社等）

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