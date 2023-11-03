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劉霞
詩人、畫家。2010年諾貝爾和平獎得主劉曉波之遺孀。
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深度報導
客座評論：浮士德的悲歌——憶有關李克強總理二三事
客座評論：浮士德的悲歌——憶有關李克強總理二三事
中國前總理李克強驟然離世，可謂象徵改革開放之後，中國一代知識菁英社會理想的黯然收場。並且，從某種意義而言，這也是秉持「太初有為」、努力改變社會，卻最終理想未竟的浮士德式悲劇。
政治
2023年11月3日
2023年11月3日
劉曉波逝世三周年 廖亦武：他以殉道喚醒中國人
劉曉波逝世三周年 廖亦武：他以殉道喚醒中國人
7月13日是中國諾貝爾和平獎得主劉曉波的逝世三周年，德國之聲訪問了維權律師滕彪與異議作家廖亦武，他們除了認為中國對異議人士的打壓「變本加厲」外，也表示如果劉曉波仍在世，他會認同並支持香港人的反抗行為。
政治
2020年7月13日
2020年7月13日
就想「躺著」的劉霞 迎來兩個周年紀念
就想「躺著」的劉霞 迎來兩個周年紀念
對於首位贏得諾貝爾獎的中國公民劉曉波的妻子劉霞來說，今年7月份的這第二個星期是個特殊的一周。在這一個星期裡，她即將迎來抵達德國一周年的紀念日，同時也將迎來丈夫劉曉波的祭日。
政治
2019年7月9日
2019年7月9日
獄外之囚﹕攝影鏡頭後的劉霞
獄外之囚﹕攝影鏡頭後的劉霞
「我在有形的監獄中服刑，你在無形的心獄中等待。」 - 逝於獄中的諾貝爾和平獎得主劉曉波曾在審訊最後陳述中，這麼形容劉霞的愛與付出。劉霞離開中國，移居德國柏林大半年後，首個展覽選址台北。從成為政治犯的妻子，經歷多次離別到揮別故土，這位低調的藝術家總是吸引著鎂光燈，卻又長年與孤寂獨處。這些日子到底怎麼渡過？德國之聲透過劉霞的攝影，詩詞和好友，帶你進入她的內心世界。
文化
2019年4月4日
2019年4月4日
03:27 分鐘
盤點2018年之中港台大熱點
盤點2018年之中港台大熱點
2018年的腳步已慢慢遠去，新一年的畫卷緩緩展開。對中港台來說，2018年波瀾迭起：人大修憲、問題疫苗動搖公信力、台灣失去邦交國、香港爭議高鐵通車……德國之聲帶您回顧本年度熱點話題。
政治
2018年12月28日
2018年12月28日
12 張圖
七張圖看一周大事
七張圖看一周大事
馬爾地夫政壇變天；各國領導齊聚聯大；劉霞出國後首露面……剛剛過去的一周，哪些新聞最受關注？七張圖一覽本周要聞。
政治
2018年9月29日
2018年9月29日
7 張圖
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