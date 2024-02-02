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劉曉波
中國作家、人權活動家，2010年諾貝爾和平獎得主。
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深度報導
長平觀察：中國異議人士怎樣維護世界和平？
長平觀察：中國異議人士怎樣維護世界和平？
伊力哈木‧土赫提、許志永、丁家喜和黎智英被提名為2024年諾貝爾和平獎候選人。時事評論作家長平認為，民主和平論是現代文明的核心價值，人權捍衛者對維護世界和平功不可沒。
政治
2024年2月2日
2024年2月2日
穆罕默迪獲得諾貝爾和平獎意味著什麼？
穆罕默迪獲得諾貝爾和平獎意味著什麼？
納爾吉斯‧穆罕默迪獲得諾貝爾和平獎標誌著長達數十年的伊朗女權運動的一個里程碑，再次引起人們對去年激勵全球的「婦女、生命、自由」抗議活動的關注。
政治
2023年10月7日
2023年10月7日
伊朗人權活動家穆罕默迪獲諾貝爾和平獎
伊朗人權活動家穆罕默迪獲諾貝爾和平獎
繼中國人權捍衛者劉曉波之後，挪威諾貝爾委員會再一次將諾貝爾和平獎頒發給正在獄中服刑的人權活動家：納爾吉斯‧穆罕默迪。她的獲獎理由是反抗伊朗婦女遭受的壓迫，以及為促進所有人的人權和自由而鬥爭。
人權
2023年10月6日
2023年10月6日
「7月13日已成為一個文化與歷史的符號」
「7月13日已成為一個文化與歷史的符號」
諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世5周年之際，倫敦皮卡迪利‧聖詹姆斯教堂舉行年度追悼活動，世界各地的網友也分享了面朝大海、放上劉曉波遺像和空椅子的祭奠照片。
政治
2022年7月13日
2022年7月13日
「我沒有敵人」 劉曉波的人生軌跡
「我沒有敵人」 劉曉波的人生軌跡
7月13日是諾貝爾和平獎得主劉曉波的祭日。從廣場四君子到《零八憲章》，從空空的椅子到各地的紀念活動，劉曉波在中國當代史上留下了濃重一筆。
政治
2021年7月13日
2021年7月13日
14 張圖
牆外文摘：和平獎索然無味 王毅嚇倒諾委會?
牆外文摘：和平獎索然無味 王毅嚇倒諾委會?
有評論指出，中國外長王毅借由歐洲之行，警告挪威別再把和平獎贈給中國異議人士，尤其是香港抗中者，此話是否確實「發揮作用」，只能留待日後出土的文獻去推敲了。
政治
2020年10月11日
2020年10月11日
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